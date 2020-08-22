文．洪寶山

八月半年報即將落幕，受到疫情與美中關係惡化的影響，第二季竟意外地出現許多過去業績長期不佳的低價股鹹魚翻生。蘋果宣布iPhone 12延遲數周上市，以及美國擴大華為限制令範圍，今年九月返校潮的亮點較往年遜色，第三季就在FAANG+特斯拉的創新高，引領那斯達克指數創11144點歷史新高，累積10.65％漲幅後，畫下完美的句點。(截至八月十八日止)

第四季有美國總統大選變數

全球股市在第一季遭遇到百年一遇的COVID-19疫情衝擊，道瓊指數跌了萬點，斷崖式的重挫，殺得市場措手不及，結果因為居家隔離防疫與失業紓困金，讓散戶成為推升第二季股市Ｖ型反轉的主力，恰好給了套牢者一次逃命波的機會，長達兩季的時間股市與宏觀經濟呈現背離的警訊，市場的戒心慢慢的鬆懈，面對第四季今年最詭譎多變的一季，加權指數挑戰13031的歷史新高能成功嗎？

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一般展望第四季股市行情，大多聚焦在雙十一的天貓購物節與黑色星期五感恩節的消費旺季的力道，不過今年的十一月多了一個美國總統大選的變數，而且在疫情的干擾下，通訊投票的比例可能提高，能否在十一月三日當天完成開票結果是個潛在的不確定因素，如果雙方候選人的票數差距在些微之間的話，則通訊投票過程的保密問題勢必會成為票數落後者以作票理由翻盤，這對股市來說是最壞的狀況。

其次就是主張將營所稅從21％調高到28％，理由是當年兩黨協商的共識就是28％，結果川普擅自破壞了共識多降了7％，民調落後的川普連任將是股市意外的利多，但也確定美中科技冷戰的緊張局勢將進一步惡化。

蘋概股會衰退5％還是三成

特別是川普將華為限制令擴大到抖音與微信，到底iPhone 12能不能下載微信？微信與WeChat能不能分割來看？這將決定蘋概股的下半年業績到底是衰退5％還是30％。甚至拖累AirPods、iPad、Apple Watch以及 Mac的年出貨量將下修15~25％。

剩下兩個半月左右就是美國總統大選，相信越接近大選日，川普反中的競選手段就更加激進，不管誰是下一個中國大廠的受害者，相關的台廠也會遭殃，這部分可能拖到iPhone 12正式上市才有可能利空淡化。

遠距離辦公教學成為大贏家

從半年報發現，遠距離辦公教學成為贏家，Tuscany策略諮詢公司創辦人David Long指出，要讓年輕人保持社交距離是有困難的，因此最近幾週許多學校已經從面對面授課改為線上為主的課程，預估後續還會有更多學校跟進。

科技大廠谷歌之前也表示，就算疫情結束，也會繼續實施居家辦公的措施，可見得疫情已經開始改變人類的生活習慣，甚至成為未來的趨勢。筆電大廠華碩日前在法說會上表示，疫情帶動居家辦公、遠距教學需求大增，零組件缺貨延續到明年第一季，相關概念股的半年報亮眼，甚至單季獲利就幾乎等於去年全年的獲利，例如圓展、圓剛、宣德、東碩等，引導市場挖掘半年報轉機股的投資機會。

簡單而言，上半年透明度高的半導體，在台積電與聯發科的帶領改寫台股三十年的新高，可以說股價已經反映了全年的獲利目標至少八成以上，投資吸引力降低，取而代之的是，長久以來不受市場關注的績差股，受益於疫情的劇變，鹹魚翻生成為轉機黑馬股，例如長榮、中菲行等。相信這條主軸可望延續到iPhone 12問世。

黃金創天價但還不是天花板

儘管美國COVID-19確診人數已超過五四四萬人，但還不到2％人口染疫，想要達到群體免疫的60~80％的民眾有抗體的水準，還差得遠，所以積極防疫才是正道。但美國人因肥胖伴隨的慢性病造成COVID-19染疫後的死亡率偏高，儘管各州已經下令戴口罩，但每周連續申請失業金人數仍達百萬人，就業市場復甦緩慢，造成美元指數在八月十八日以92.47點再創波段新低，對台幣的升值壓力仍大，雖有助台商回流，但也要留意外銷出口的匯損(例如第二季匯損的神盾與大立光)。

儘管已經創歷史新高的黃金，二千美元似乎不是天花板，在美中關係惡化，聯準會用盡所有貨幣工具營造寬鬆環境，金價就還有挑戰新高的機會，尤其是經濟未正式復甦前，原油難以上漲，於是美元貶值對原物料的推升力道越容易集中在黃金，成為國際熱錢追捧的投資商品。

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