堅稱金正恩照片「都是假的」！　南韓前總統幕僚：他昏迷不醒

▲金正恩視察黃海北道災區。（圖／朝中社）



記者王致凱／綜合報導

北韓最高領導人金正恩今年4月曾傳出命危消息，雖然事後公開露面打破傳聞，但他近期將部分國政權力下放予胞妹金與正，讓外界再度猜測他的健康狀況。南韓前青瓦台國情狀況室室長張誠珉就引述消息堅稱，金正恩實際上已經陷入昏迷，近期官方公布照片「都是偽造」。

南韓《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，張誠珉為南韓前總統金大中身邊幕僚，曾擔任國情狀況室室長。他認為，北韓領導人除非病得太厲害，否則不會輕易與他人分享權力。

張誠珉聲稱獲得來自中國的消息，相信金正恩已經臥病在床，經常處於昏迷狀態，因此才將國政委託給金與正。他還聲稱，北韓最近幾個月內公布所有金正恩的照片都是刻意變造過的。

張誠珉說，「我認為金正恩處於昏迷狀態，但尚未死亡…由於北韓無法長期處於權力真空狀態，金與正因此被選出來分擔國事。」

不過，南韓國會情報委員會議員河泰慶20日在會後引述南韓國情院報告說，金與正並非以繼任者的身份被委任統治權，平壤目前仍未指定下一代領導人。

此外，金與正也不是唯一被委以統治權的官員，例如朝鮮勞動黨副委員長朴奉珠、內閣總理金德訓都被委以負責經濟事務，人民保安部長崔富一負責軍務，副委員長李炳哲則被委以負責開發戰略武器。

另一方面，除了照片之外，北韓官媒近日也公布金正恩出席朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第六次全體會議的影片；張誠珉則並未說明北韓如何合成照片與影片的證據。

►變身小女人的香氣