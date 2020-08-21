彰銀經營權之爭　台新金提4點說明：請財部提和解方案

▲針對彰銀經營權案，台新金控對此提出4點說明，呼籲財政部早日息訟止爭並提出和解方案。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

台新金控（2887）2005年以365億元取得彰銀22.55%股權，但於2014年痛失經營權，向法院提起訴訟，高等法院今（21）日更一審宣判，仍盼財政部應依約支持台新金取得彰銀經營權；對此，台新金提出4點說明，呼籲財政部早日息訟止爭並提出和解方案，以終局解決彰銀案。

台新金控對此提出4點說明，首先是針對今天高等法院更一審判決台新金勝訴，確認財政部與台新金存有繼續性的契約關係，「我們感謝法院再次還給台新金一個公道」。

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第二，台新金指出，投資彰銀迄今已15年，當時台新金是參與公開的國際標案並以溢價40%的價格得標，如今卻須與財政部對簿公堂，對台新金、彰銀與政府都是沉重的負擔，並非台新金所願。

第三台新金說明，本案爭訟迄今已近6年，歷經不同審級法院的審理（台北地院、高等法院及最高法院），一致認同台新金與財政部間具有繼續性的契約關係存在，如今承蒙台灣高等法院再次判決肯認雙方的契約關係。

不過，彰銀案一日未解決，實際上仍是台新金、彰銀及政府繼續三輸的局面，沒有誰是贏家，台新金呼籲，財政部早日息訟止爭並提出和解方案，以終局解決彰銀案。

第四，近年來面對國際經貿局勢變化，新南向政策已為國家的重要策略，而金融業更是推動該策略的後盾之一。若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與兆豐或其他公股金融機構，台新金將樂觀其成並全力支持。