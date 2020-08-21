「權值股領軍反攻」台股順利收復月線！投資專家：高殖利率標的　仍吸引資金挹注

▲隨美國選舉逼近、美中貿易議題延續，加大台海地緣政治的不確定性，致使短線上市場面臨波段獲利了結、且融資餘額及當沖交易，都讓籌碼面趨於凌亂。（圖／實習記者方敬攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股21日一吐前一天大跌416點的情勢，轉由重要權值股領軍反攻，開高走高，加上外資由賣超轉為買超，在多重力道帶動下，大盤重返12600點關卡，並順利收復月線，終場大漲245.2點，收在12607.84點，成交值2256.69億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，時序上隨美國選舉逼近、美中貿易議題延續，加大台海地緣政治的不確定性，致使短線上市場面臨波段獲利了結、且融資餘額及當沖交易，都讓籌碼面趨於凌亂；隨著台股20日出現較大跌幅，應有助籌碼面。

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展望後市，廖哲宏表示，全球主要中央銀行仍維持貨幣寬鬆，展望到明年上半年，資金因素未變。經濟未完全復甦前，寬鬆的貨幣政策不會結束，應仍有利於股市。

廖哲宏表示，評價深受資金以及獲利成長兩者影響，以今年各國紛紛降息以及各種寬鬆救市政策，有利的資金面不言可喻。另一方面，僅管受到疫情影響，台股、特別是科技產業的獲利成長動能仍相對強勁。因此考量目前市場資金充沛，以及基本面表現正向，儘管台股指數創新高，選股仍大有空間。

在看好題材上，廖哲宏表示，考量台灣科技產業受惠許多成長趨勢，包含5G、新規格，以及美中貿易摩擦下部分企業受惠市占率提升，科技相關產業的漲勢有望獲得延續。另外也相對看好腳踏車以及工具機等。

▲投資專家認為，台股的高殖利率標的，仍是相對吸引資金挹注的重要利基，有助支撐台股。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

根據證交所統計，台股近一周上下震盪指數空間超過800點；在外資動向上，21日外資轉賣為買，即從前一天賣超146.71億元，轉為買超56.06億元，外資賣超幅度收斂，累積近一周外資為賣超28.34億元，8月以來迄今外資累積賣超近376億元。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安陵表示，台股20日出現較大的跌勢，其實反映了4大面向：一、美聯儲會議紀錄削弱了短期內擴大寬鬆的前瞻性指引。二、華為事件壓抑市場對於台灣供應鏈前景的正向預期。三、即將進入蘋果銷售週期，增添市場的不確定性。四、在技術面，近期首度跌破月線、櫃買中心首度跌破季線。

對照台股前一天大跌至21日大漲，鍾安陵進一步分析發現，21日盤面上大漲的主要可分成兩大族群，一是強勢股、一是跌深反彈股，由此可見，目前整個市場上的成長大趨勢和題材並未改變，現階段台股最大的風險還是資金面，只要充沛的資金環境未出現反轉，基本上對台股後市仍正向看待。

鍾安陵表示，台股的高殖利率標的，仍是相對吸引資金挹注的重要利基，有助支撐台股。但考量20日台股盤中一度測試季線支撐，以及終場跌破月線等，面臨上檔壓力，接下來可持續觀察台股是否持續站穩在月線之上。