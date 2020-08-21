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「勞保萬一破產，退休金真的會沒了？」　安啦！一秒搞懂勞退新制

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持勞動保障卡至土銀、玉山、台北富邦、台新、一銀等發卡銀行的ATM，可查詢勞退金。

圖文／鏡週刊

只要是參加勞退新制的勞工，老闆每個月都會提撥薪水的6%，幫員工累積將來的退休金，而這筆錢不同於勞保老年給付，將來怎麼領呢？切身權益一定要搞清楚！

「萬一勞保破產，怎麼辦？」「聽說新制勞退金要等到60歲才能領，萬一還沒領到，我就先跟上帝喝咖啡了，又該怎麼辦？」看完以下5個問答，這些疑問都能找到答案！

　

請繼續往下閱讀...

Q1. 萬一勞保破產，退休金不就沒了？

A：勞保跟勞退是兩回事。當勞工屆齡退休時，勞保提供老年給付，這筆錢是社會保險給付；勞退是雇主提供的退休金，以新制勞退金為例，雇主按月提繳工資至少6%金額至勞工退休金個人專戶，勞工也可再加碼自提最高6%，個人專戶會跟著勞工走，與勞保無關。

　

Q2. 滿60歲後能一次領嗎？如果還想繼續工作，能先不領嗎？

A：勞工滿60歲後，可一次領走個人專戶裡的退休金。如果工作年資超過15年以上，沒有急用，可以選擇月退（專戶金額依退休平均餘命攤還，每季發放1次）；但如果工作年資未滿15年，則規定只能一次領走。　

60歲後仍在職場上工作的勞工，有2種選擇：①先領，同時雇主仍須繼續按月提繳工資6%至退休金個人專戶，等勞工距離上次請領退休金滿1年後，又能再提領後來累積的退休金，但1年以1次為限；②先不領，持續累積退休金，直到離職退休或需用錢時再做規劃。

　

Q3. 萬一60歲前死亡，這筆錢會不會不見？難道都不能提早領嗎？

A：新制勞退金視為遺產，由勞工遺屬或遺囑指定請領人一次領走，通常配偶及子女是第一順位遺屬請領人。但如果勞工死亡10年後，遺屬沒有請領則請求權將消滅。

未滿60歲前，遇上失業或急需用錢等情形，都不能提早領新制勞退金，除非勞工已無工作能力，並領取勞保失能年金、3級以上失能金或國保身心障礙年金，才能提前請領。

　

Q4. 選月退，但錢沒領完就過世怎麼辦？

A：勞退新制的月退計算，是將專戶金額依平均餘命攤還給付，例如60歲請領，以平均餘命24年（目前國人平均壽命為84歲）計算月退金額，每季發放1次，專戶金額會剛好在勞工84歲時領光。但如果在這之前死亡，則由遺屬或遺囑指定請領人一次領走專戶剩餘金額。

　

Q5. 如何查詢已累積多少新制勞退金？

A：利用自然人憑證上勞保局e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw/na/）查詢；以勞動保障卡至5家發卡銀行的ATM查詢，5家包括土銀、玉山、台北富邦、台新、一銀；持郵政金融卡至郵局ATM查詢（須在郵局簽署勞保局資料查詢同意書）；至勞保局各辦事處臨櫃查詢。


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