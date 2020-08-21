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搶救退休金快看！只要選擇做這件事　勞退月領足足多15000元

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參加勞退自提能累積退休金，還能節稅、享有保證收益。

圖文／鏡週刊

「我知道新制勞工退休金啊！就是老闆每個月要額外提撥薪水的6%，幫我累積將來的退休金。」已經在職場打滾10年的黃先生，很清楚知道這項工作權益。但幾次轉職填寫人事資料時，被問到要不要再自願提繳6%薪水，幫自己多存點退休金，他總是回說：「那筆錢得等60歲才能領，老闆有提就好，要我再自提6%，還是算了吧！」

當初勞退新制上路時，在金融圈工作的莊小姐，想法也跟黃先生一樣，「雖然政策鼓吹這筆退休金享有2年期定存利率的保證收益，可是這麼低的收益率，我自己買基金或股票，收益率還比較高，也不用鎖到60歲。」不過，前年莊小姐竟改變想法，開始按月自提6％退休金。「以前年紀輕，哪會想到要存退休金，只覺得保證收益不吸引人，何必多此一舉，但後來聽到勞保恐破產，這才開始緊張。」

對於具勞工身分的一般上班族來說，退休金有兩筆，一筆是來自「勞保」的老年給付，一筆則是來自「勞退」，兩者無關。「勞保」破產對於勞工來說，確實是可怕的議題，但別忘了，大家還有「勞退」這一筆可領，重點是勞退不會破產，因為那是雇主與自己提撥進專戶的錢。而只要把勞退存好存滿，就有機會退休月領3萬元。

請繼續往下閱讀...

其實，想要退休後月領3萬元新制勞退金，並非高薪族的權利，趁早自提6%就是達成目標的方法之一

這是因為勞退新制除了雇主提繳的6%外，員工還可以自行選擇從每月薪水中自願提繳最多6%。「年輕人不要覺得自己薪資低，就小看自提6%的威力。」富蘭克林華美投信副總邱良弼強調，時間是年輕人最大的助力，而複利更是要握住的武器，趁早開始自提6%退休金，也許初期薪資低、所得稅率低，以致節稅效果不大，但善用時間複利仍可滾大退休金。

以25歲勞工每月薪資3萬元，每年薪資成長2%、投資報酬率3.5%、65歲退休為例，自提與否退休金差很大。經試算，有自提與沒有自提，退休後每月領的金額相差超過1萬5,000元。

「退休離我還很遠啦！」「我買股票賺錢，明天就能領出來了，為什麼要鎖在帳戶裡？」面對這類聲音，邱良弼總會苦口婆心奉勸：太晚開始、沒有紀律，都是退休規劃失敗的主因，「時局難料，你嫌現在早、存得少，又怎麼知道未來一定有工作跟能力存呢？」


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