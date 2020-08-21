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7月購屋貸款衝破500億元！創下今年單月新高紀錄

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▲▼ 房市,疫情,民調 。（圖／記者林裕豐攝）

▲隨著疫情趨緩，房市逐漸回溫。（圖／記者林裕豐攝）

記者陳心怡／台北報導

央行今（21）日公布109年7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款加權平均利率為1.275％，較6月的1.135％上升0.14個百分點，主要是因週轉金及資本支出貸款利率上升所致。其中，購屋貸款達 547.53 億元，月增 22.81 億元，創下今年以來單月新高紀錄。

若不含國庫借款，則109年7月五大銀行新承作放款加權平均利率為1.288％，較6月的1.232％上升0.056個百分點。

請繼續往下閱讀...

7月新承做購屋貸款金額則較上月續增22.81億元，央行表示，7 月購屋貸款增加，主要是反應六都買賣移轉棟數增加，以及部分銀行整批分戶貸款增加。由於7月份數字主要是反映6月的交易，顯示國內疫情控制良好，房市逐漸回溫。

據統計，7 月六都買賣移轉移轉棟數共 23588 棟，月增 19.3%，其中，台北市月增 26.5%，新北市月增 19.4%，桃園市月增 20.3%，台中市月增 11.2%，台南市月增 17.0%，高雄市月增 23.6%。

不過央行表示，接下來緊接著是民俗月到來，所以交易陸續提前反應，至於房市未來走勢仍要看全球疫情是否趨緩決定。

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