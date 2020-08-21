7月購屋貸款衝破500億元！創下今年單月新高紀錄

房貸利率目前已經降至1.349%，較4月降0.032個百分點，也繼續創歷史新低紀錄。就有網友在PTT的home-sale板上代PO文，說朋友近期入手中南部的透天預售屋，但房貸利率的部分，談到前6個月是1.31%，後面變成1.38%。接著也透露朋友在百大企業工作、信用正常，年資10年，請益降息後的房貸利率1.38%是不是太高。