烘一次＝洗衣6小時！專家曝「5大耗電魔王」太燒錢...激省秘招揭曉

▲烘衣機運轉1 小時相當於洗衣6小時的電費。（圖／達志／示意圖）

記者林妤柔／綜合報導

夏天到來，電費總是高的嚇人，有些電器如果用過度，看到帳單時就會痛哭流涕。節能專家黃建誠就來分享台灣人愛用的5大隱藏耗電器材，如果省對地方，就能存下好幾千元，不再被電器吃走！

黃建誠分享超耗電的電器前三名，第一名就是冷氣。光是在4 ∼ 6坪大的房間，冷氣每天開5小時，耗電約4.5度，2個月電費就要1350元。如果想省錢，他建議買冷氣以「冷凍噸數：室內坪數＝ 1：6」的大小最佳；開冷氣時把電扇擺在受風處，增加空氣對流、提升降溫效果；另外，冷氣調高1度，就能省6%電，平時設定26∼28度，睡覺時啟動舒眠模式。

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第二名是電燈。雖然電燈不會同時全部開啟，但比起其他家電，照明的使用時間與頻率，絕對名列前茅。黃建誠建議，別被省電燈泡名字騙了，直管式日光燈更省，且沒必要隨手關燈，離開10分鐘以上再關燈就好；燈管、燈罩記得更換與擦拭，亮度可從44%提升到55%。

▲燈不用馬上關，若離開10分鐘以上再關就好。（圖／pixabay）

第三名就是電熱水瓶。黃建誠指出，根據測試結果，10公升電熱水瓶1天約用 2度電，1年下來就用掉730度電，折合新台幣3650元，其實相當燒錢。他建議，平時善用省電定時功能控制開關，減少重複加熱，能省電36%；改用瓦斯爐燒水、保溫瓶保溫；定期清理水垢，可避免加熱時間拉長，白白浪費電。

最後，黃建誠表示，像烘衣機跟電熱水器也是隱形的吃電怪獸。烘衣機運轉1 小時相當於洗衣6小時的電費，耗電力不僅驚人，而且隨便都破千。他認為，平常一家四口挑選5∼7公升的烘衣機就夠用；衣物先風乾再烘，可將烘乾時間可縮短到10分鐘；烘衣前先分類，可提升效率且省電。

電熱水器的話，每洗澡6分鐘就要1度電，若悠閒洗快30分鐘，就洗掉5度電。所以黃建誠表示，挑選電熱水器最好買合適大小，一家四口選60∼100公升為宜；儲熱式電熱水器洗澡之前再開，避免反覆加熱浪費電；夏天溫度設定 37∼40℃，冬天設定 42 ∼ 45℃，舒適又節能。

文章內容源自改變開燈習慣，擠出咖啡錢。