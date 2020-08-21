雨天不收傘挺企業紓困418億　北富銀總座：客戶還款情況好

▲北富銀總經理程耀輝。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金控（2881）今（21）日舉行法說會，富邦金控總經理韓蔚廷表示，台灣防疫較好，目前資產品質還都正常，短期內看不到顯著的惡化情況；北富銀總經理程耀輝也提及，截至8月5日，北富銀辦理紓困貸款達418億元，客戶還款情況比一般微型貸款品質還要好。

富邦金控今年上半年稅後淨利達372.84億元，其中台北富邦銀行上半年稅後淨利98.52億元，年減11%，而海外2大子行富邦華一和富邦香港獲利呈現兩樣情，富邦華一銀行上半年存、放款皆創歷史新高，稅後淨利年成長逾7成，而富邦香港則在疫情影響及個案逾期放款增加，使得稅後純益年減逾9成。

請繼續往下閱讀...

富邦金控目前在新加坡、越南、香港設有海外分行，富邦金控總經理韓蔚廷表示，這3個海外分行都有受到疫情影響，相對來講，香港受到疫情影響較大，新加坡次之，越南雖有受衝擊，但營運仍穩定成長，希望疫情在未來幾個月能有效控制，讓社會經濟回到正常營運水準。

另針對台灣紓困情況，台北富邦銀行總經理程耀輝指出，截至8月5日，北富銀辦理紓困貸款達418億元，大部分是有信保8成以上的保證貸款，因此資產品質穩健，尤其金額較小的紓困案件，客戶還款情況比一般微型貸款品質還要好，也尚未看到逾期的情況發生。

韓蔚廷也說，台灣防疫情況比周遭國家好，銀行資產品質最終會反映經濟狀況，因此「小心戒慎」，目前資產品質還都正常，短期內看不到顯著的惡化情況，且基於對社會責任、配合國家政策，銀行會體諒客戶一同度過難關，所以沒有特別對哪個產業有雨天收傘的情形。

富邦金首席經濟學家羅瑋表示，以目前情況來看，9月中下旬美國、英國疫苗測試結果將公布，市場對疫情後續發展疑慮會減輕，儘管到全面上市、施打可能落在今年第4季或明年初，有望改變市場對未來前景。

羅瑋指出，若下半年疫情沒有出現第二波大流行，預期全球經濟第4季將逐步回穩，台灣在防疫上又比其他國家好，因此不管內需貨出口可望比上半年好，預估今年台灣經濟成長率有機會1%以上。