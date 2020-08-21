愛拍竹林的新光三越老董驚傳辭世　吳東興虛心經營事業五十年如一日

▲新光三越百貨今（21）日發佈重大訊息公告董事長吳東興辭世，各界震驚與不捨。（圖／新光三越提供）

記者林淑慧／台北報導

新光三越百貨今（21）日發佈重大訊息公告董事長吳東興昨日辭世，各界震驚與不捨。他生前熱愛攝影，最愛拍攝竹子的風貌，曾表示欣賞竹子虛心中蘊藏的內涵，足足花了一年走訪四川和南投竹山拍攝竹林風景，如同對於事業的專注力，五十年如一日的勤謹不懈。

新光三越百貨今日發佈重大訊息表示，敬愛的董事長吳東興先生於20日安詳辭世，公告中也悼念吳東興董事長無論處於順境或逆境，都能從容以對、安穩前行，如同基石般的安定新光三越。

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在新光三越同仁眼中，平常口袋裡都會放台數位相機的吳東興，於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜；他的辭世，讓新光三越全體同仁對其萬般不捨，無限追思。

▲吳東興攝影作品。（圖／新光三越提供）

新光三越自二○○七年起創辦「新光三越國際攝影聯展系列活動」迄今，發起者就是新光三越董事長吳東興，為了鼓勵優秀攝影愛好者持續創作發表，每年展出得獎者作品並舉行大師邀請展。

不過，最受外界矚目的，就是吳東興暫時放下董事長的身份，向世人展現攝影才華；他曾在受訪時表示：「拍照的時候，是我最放鬆的時刻。」足見他對於攝影藝術的熱愛。

他曾援引文學家鄭板橋之言：「一節復一節，千枝攢萬葉，我自不開花，免撩蜂與蝶。」表達他對竹子蘊含的虛心意涵，透過相機鏡頭呈現竹子在單獨的綠中所顯出的細微精緻、輕曳姿態，以自然攝影風格，展現竹林的風雅姿態，令人懷念不已。斯人已遠去，典範在夙昔。