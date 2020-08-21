買大公司股票穩賺？他曝投資新手「1關鍵」常忽略：趨勢只是其一

▲特斯拉市值已達3731億美元。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

特斯拉股價再創新高，昨（20）日終場收在2001.83美元，上漲6.56%，市值已達3731億美元，股票分割1分5吸引更多新投資人加入。財經作家畢德歐夫指出，許多新手投資人以為買進還沒起漲的有名公司，只要放夠久就能收割，卻忽略最重要的關鍵，導致難以投資成功獲利。

不少新手投資人認為，特斯拉因為電動車是趨勢，所以股價一直漲，放久就能賺錢，只要自己找到一些還沒起漲的有名公司，長期久放就能賺飽。

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對此，畢德歐夫認為「誤解大了！」雖然股價現在是這樣，實際上有很多波折，並非一路向上。

他舉例，2018年12月初，特斯拉還在379美元，但隔年5月卻殺到最低184元，波段跌幅達51%，相信不少人一定被洗出去。接著，是第二次新冠肺炎洗盤，本來2/21一度挑戰千元大關，不少人歡聲雷動，結果一個月跌到剩350美元，跌幅約65%。第三次回檔比較小，在今年7月中，股價來到1795，兩個禮拜後剩1366，波段跌幅達24%。

畢德歐夫詢問，「如果不是用無比堅強的信念，去信任這間公司，還有什麼方法去操作，才能手持股票看到今天的2000美元？」他認為，這類公司都不會占投資組合太多的資金，且特斯拉的三次回檔，就是新手投資人往往忽略的，「每檔公司的走勢多有不同，要盡量找尋自己喜歡的走法，才能賺到比較豐厚的利潤。」