【黃寶慧】慧眼看天下／川普續打台灣牌 陸嗆首戰即終戰！美選倒數佈局？楊潔篪低調訪星韓

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隨美國總統大選進入倒數，民主黨也在全國代表大會上正式提名拜登和副手賀錦麗作為候選人。會中甚至通過最新的民主黨黨綱，但卻被發現內容竟然刪掉「一中原則」，只剩下「恪守台灣關係法」！拜登若入主白宮，民主黨的對中政策是否會比川普更強硬？而近來美國在台海更是動作頻頻，不只傳出要對台軍售66架F-16戰機，更派出飛彈驅逐艦馬斯廷號穿越台灣海峽，甚至首度航行在海峽中線以西！大陸則連續發布在南海、東海的實彈演練畫面反制美國。央視報導甚至稱「在台灣島上空演習也不是不可能」，強調以解放軍的實力，一但「觸發武統，首戰即終戰」！美中真的有可能觸發第二次台海危機嗎？ 《慧眼看天下》第110集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉和軍情與航空網站主編施孝瑋，與主持人黃寶慧一起深度分析美中關係最新發展與情勢。

▲賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨「終結黑暗」正式提名拜登.賀錦麗 新黨綱去「一中政策」

美國大選倒計時，民主黨搶先在本周舉行全國代表大會，正式提名拜登和賀錦麗。拜登20日發表提名演說時就承諾，自己會當個「全民總統」。如果選民選他當總統，他將會團結美國，領導國家，帶出美國最美好的一面。拜登形容這次大選是一個國家靈魂的爭戰，強調自己將帶領美國戰勝「黑暗期」。也是暗批在川普執政下美國進入了史上最黑暗的時刻。而民主黨在會中通過的新黨綱也因刪除「一個中國」政策，只留下恪守「台灣關係法」格外引人矚目。外界猜測這恐怕意味，未來就算白宮易主，美國對華政策也將會一樣強硬。

▼ 美國總統川普,美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

不滿美對台軍售 央視公開軍演畫面:觸發「武統」首戰即終戰!

而美陸近日甚至把角力戰場延伸到台海。14日美國媒體報導，美國打算對台軍售66架F-16戰機後，大陸方面隨即大動作反應。先是派出駐港部隊在南海實彈演練，大陸外交部更警告美國，對台軍售將嚴重損害美中關係。但美國也做出反擊，趁著環太平洋軍演和美韓聯合軍演之際，派出4架B-1B槍騎兵轟炸機和2架B-2隱形轟炸機飛過對馬海峽。飛彈驅逐艦馬斯廷號也在18日航行經過台海，觸碰到北京底線。大陸央視接著連續多日公開解放軍在東海、南海的實彈軍演畫面，評論中更警告：一旦觸發「武統」首戰即終戰！

▼央視公布解放軍東海演習影片 3艦齊出「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）



白俄強人盧卡申科5連任引爆民怨! 示威逾一週高呼下台

白俄羅斯日前舉行總統大選，已經執政26年的強人總統盧卡申科，自行宣布以超過8成的得票率第五度連任，引發反對派質疑是作票，全國民眾群起示威抗議。而號稱「歐洲最後獨裁者」的盧卡申科不但派出軍警鎮壓抗議民眾，還兩度請求俄羅斯總統普丁出兵支援。但就在16日，白俄首都明斯克出現20萬人的抗議大遊行後，盧卡申科隔天就鬆口表示願意進行修憲公投後移交權力。而在亞洲的泰國也出現近六年來規模最大的學潮。上萬泰國學生聚集在泰國民主紀念碑前，高呼要修憲、解散國會。學生們甚至劍指泰皇，要求改革泰國當前濫用「不敬罪」處罰異議人士的惡習，實施真正的君主立憲。

▼白俄羅斯20萬人上街要求總統下台。（圖／路透）

獨家專訪英國上議院前議長德蘇莎：盼台英速簽自貿協定

曾經兩度訪問台灣的英國上議院前議長德蘇莎女爵，是英國中立派資深議員，她去年率團來台會見總統蔡英文，致力於提升台英雙邊關係。去年10月，歐洲議會與德國、法國及英國等國會友台小組，在比利時成立了「福爾摩沙俱樂部」，德蘇莎女爵也現身支持。這個跨國議會平台除了要強化跨國挺台力量，同時也支持歐盟和台灣洽簽雙邊投資協定。而今年520蔡總統連任就職，德蘇莎更不忘發文祝賀。ETtoday新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧，8月19日獨家視訊專訪德蘇莎女爵。在訪談中，她也再次讚賞蔡總統在新冠疫情危機下，帶領台灣成為世界的防疫標竿，並同時表示希望英國能和台灣能盡快建立自由貿易協定，強調無論如何英國都是台灣的好友！

▼《慧眼看天下》主持人專訪德蘇莎女爵。（圖／記者裘詠恩攝）



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資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

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