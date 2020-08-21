金與正登基女帝有望！北韓居民背誦《金語錄》仿效強悍思維...早接班國政

▲金與正據傳已獲金正恩授權管理北韓國政。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國家情報院（以下簡稱國情院）昨（20）日指出，北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正已獲胞兄、最高領導人金正恩授權「委管國政」，而未來統合黨籍的國會議員河泰慶（하태경）在情報委員上會解釋，此舉是為金正恩分散政治責任與壓力。

河泰慶同時解釋，表示金正恩仍是北韓最高掌權者，且尚未指定接班人；不過有分析指出，金與正的地位確實獲得明顯提升，甚至北韓居民都被要求背誦《金與正語錄》。

▲北韓居民被要求背誦「金與正語錄」，圖為《金日成全集》。（圖／達志影像）

根據韓媒《中央日報》，南韓國會某情報委員表示，「國情院報告指出，北韓居民甚至需要背誦金與正的談話內容，作為學習的對象，這顯示金與正的地位很顯然又被提高了不少；不過目前在北韓國內，仍未補捉到任何指定金正恩接班人的徵兆。」

另一國會情報委員則表示，「不只所有對美國、對南韓的戰略方針，其實北韓所有國政營運報告都得經過金與正之手，才能上呈給金正恩，且也透過金與正下達所有指令，這代表著金與正被作為接班人來培養。」

另一方面，金正恩19日在主持勞動黨第7屆第6次全體會議上，坦承由於受到突如其來的天災巨變與疫情，使當局制定的經濟政策無法取得成果、且無法改善人民生活，此舉如同對天下子民發佈《罪己詔》。對此，部分北韓官員也投稿至機關報《勞動新聞》，藉此反省決策疏失在經濟層面上所帶來的全面性失敗。

▲北韓內閣高官投稿至勞動新聞，反省經濟政策上的錯誤。（圖／達志影像）

在化學工業省（內閣單位之一）擔任首長的張吉龍（장길룡，音譯）表示，「勞動黨所揭示的5年國家經濟發展戰略，化學工業部門之所以未達標準，原因在於我化學工業省在觀瞻未來上並不具備長遠的眼光。」

在金冊製鐵聯合企業所擔任經理人的金光男（김광남，音譯）表示，「最近幾年來國家經濟成果之所以未取得理想成果，我們單位須揹負很大的責任。」

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