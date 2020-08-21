蘋果稱霸智能手錶市場 佔2020上半年全球出貨量的51.4％

▲Apple Watch。（圖／取自PhoneArena）

記者林鼎閎／綜合報導

根據Counterpoint Research 最新的調查顯示，蘋果今年更進一步稱霸全球智慧手錶市場，以2020年上半年市佔率來看，蘋果在全球智慧型手錶市場中拿下51.4％。

蘋果多年來一直主宰著智慧型手錶市場，2020年上半年也不例外， 其他智慧型手錶的公司和蘋果有著非常大的差距，沒有任何一間公司接近蘋果智慧型手錶的出貨量，其中，Garmin佔9.4％，華為佔8.3％。

全球智慧型手錶的出貨量年增20％，儘管遇到疫情，蘋果自己的出貨量仍成長了22％。 到2020年上半年，總共出貨了近4,200萬隻智慧型手錶。

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以出貨量來看，Apple Watch‌ Series 5是2020上半年全球最熱銷的款式，再來是價格更實惠的Apple Watch Series 3。另外華為的Watch GT2和Galaxy Watch Active 2分別是最暢銷手錶的第三和第四名。

此外，Counterpoint Research預期，跌倒檢測和血氧監測（SPO2）將成為兩個關鍵功能，這些功能將在未來的智慧型手錶中廣泛採用。 如蘋果已經導入跌倒檢測功能，另外有傳言指出，血氧監測可能是Apple Watch Series 6中的一項新功能。