回應北富銀授信弊案3不實爆料　富邦金總座韓蔚廷：感到遺憾

▲富邦金控總經理韓蔚廷。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台北富邦銀行總經理程耀輝近期爆出授信弊案，金管會也介入調查。富邦金控總經理韓蔚廷今（21）日表示，針對3個爆料提出澄清，並對此「感到遺憾」，呼籲媒體應如實查證，避免對於個人或公司的信譽造成不良影響。

富邦金控總經理韓蔚廷今天在法說會上表示，過去一周內部已展開獨立稽核專案查核，同時也配合主管機關作相關查證，這次主要是有3個爆料議題，首先是AIMDA HOLDINGS 的最終受益人與金流部分，內部已查完所有金流走向，都與程耀輝沒有關係。

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第二爆料為程耀輝要求對易恒健康公司增貸施壓，韓蔚廷指出，內部調查聽了整個討論會議錄音檔後，並沒有「施壓」或「頻頻催促同仁盡速增貸」的情況，事實上會議討論僅是重組債權，協助個人在疫情期間度過難關，因此報導都不屬實。

第三爆料為Agritrade授信違約案，本案共有34家國內外金融機構受影響，壞帳總金額達9億4,300萬美元。韓蔚廷說，「我們是其中一家受害銀行」，關於該案的核決、處理，經過內部查證都是符合程序。

針對不實爆料，韓蔚廷坦言，「我們都感到很遺憾」，希望媒體對於相關報導應要如實查證，避免對於個人或公司的信譽造成不良影響。