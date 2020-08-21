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游泳完頭暈3天反胃！她耳朵狂傳沙沙聲　竟挖出「芝麻版水蜘蛛」急診護理師尖叫

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▲▼蜘蛛示意圖。（圖／達志影像／shutterstock）

▲蜘蛛示意圖。（圖／達志影像／shutterstock）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國《每日鏡報》專欄作家瓊斯（Ros Wynne-Jones）17日在推特上分享了一則蜘蛛被困在她耳朵裡的故事。當時她正在德文郡不知名的一方池塘裡游泳，不料隔天卻開始感到異常不適，直到三天後疼痛感達到高峰，「我的耳朵開始感到劇痛、撞擊感並且沙沙作響，一陣強烈的噁心感襲來。」，竟發現竟然有一隻不小的蜘蛛從她耳朵爬出。

他在推特中寫道，直到三天後去山上的車程中，因為氣壓的變化，頭痛、噁心感越來越強烈，「我無法與人交流，我跳下車並開始打轉、摀住我的耳朵...這時候，我感到有什麼東西出來了。一開始我以為是蠟，但並非如此，它開始在移動、腳在亂踢，那是一隻蜘蛛。而且並不是一隻小蜘蛛，而是有著中等體型、厚實身體的蜘蛛，我的噁心感一下子就消失了，除了我和同伴們都有一點心靈創傷。」

然而瓊斯一周後仍感到些許不適，不得不前往急診室，檢察是否有留下蜘蛛卵或蛛腳，所幸沒有任何發現，耳朵只有被蜘蛛輕微抓傷而感染發炎，隨後接受抗生素的治療。當她也講這故事給護理師聽時，笑稱，這是第一次聽到急診室護理師的尖叫。

這次侵入瓊斯耳朵的是一種灰棕色的叫做「潛水鐘蜘蛛」（Diving Bell Spider）的水蜘蛛，一般為0.8釐米到1.5厘米，白天會躲在大氣泡中，晚上獵食。野生動物基金會說，「水蜘蛛可以在雜草叢生的湖泊、池塘以及流速緩慢的溪流中找到，是唯一在水下生活的蜘蛛，從水中看會是棕褐色的。」

瓊斯目前已經康復，回到了她的辦公室，「我現在很好，除了有點心裡受傷，我的孩子們更擔心蜘蛛的安危，畢竟它在我耳朵裡待了三天。」

這也不是她第一次碰上危機，「這其實不是一項非常危險的活動，我就在盧安達游過、在蘇丹和科索沃戰爭中倖存下來、在澳洲的叢林裡紮營、在非洲和南美各地工作旅行。」

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