小資族30萬怎麼買房？專家教你三招買好房

新聞節目中心／綜合報導

全球大降息，利率一再探低，現在房貸利率好便宜，也讓很多小資族心癢癢，想要進場買房。專家建議，小資族資金有限，可以掌握3招，存好錢、買好房！

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，經濟成長步入衰退，沒想到房市就像股市一樣，跟經濟反其道而行，交投熱絡，六都今年7月建物買賣移轉棟數，月增近2成，如此報復性買房的現況，也讓房價漲不停。面對此局面，如何下手買好房?《雲端最前線》今(8/21)日特別邀請台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐、資深記者林裕豐以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉，深度探討小資族的房事。

▲小資族買房就該注意這些！（圖／翻攝雲端最前線）

請繼續往下閱讀...

SARS期間房價大跌，不少人進場買房，獲利豐厚。王時齊以自身經歷為例，她趁SARS時，進場買房，當時房價一坪約20多萬元，如今已經漲到50~60萬元。雖然她是以自住為主，並非是投資觀點買房，但也好在當時有買，否則以如今台北高房價的環境來看，她可買不起房子。

也因有前例可循，許多人想要比照SARS模式，危機入市，沒想到新冠疫情非但沒讓房價下跌，反而上漲，而且購屋潮持續湧現。林裕豐形容，如今搶房熱潮，已經到了最好要帶本票到現場的地步了，若有看到滿意的房子，最好就能立即下訂金，否則很快就會被搶走。

為何此次疫情當前，房價不跌反漲?張旭嵐分析，原因有三，首先是國內疫情控制得宜，未造成恐慌性賣盤。二是低利政策，房貸利率亦隨之調降，利息壓力減輕，讓急著周轉現金的屋主可以再撐一撐，不用著急出手。三是台商鮭魚返鄉，帶來錢潮，獵地、獵廠房，也下手買店面及住宅。

目前房市仍是呈現上漲格局，小資族該加入買房戰局嗎?如果只有30萬元，能夠買房嗎?張旭嵐認為，買房是人生大事，必須著重長期的財務規劃，檢視自己的經濟狀況及生涯，做為購屋時點的參考選擇，並建議資金有限的小資族，可以掌握三招買好房。

▲小資族買房就該注意這些！（圖／翻攝雲端最前線）

一是「假性房貸」:30萬也許還不夠支付自己心中理想區域的房子頭期款，還必須繼續存錢，由於房貸期限長，不妨可在買房前，預做練習，模擬每月支付房貸的情境，每個月領到薪水，就先扣除房貸，透過強迫儲蓄，存好買房的頭期款及貸款，也讓自己習慣有房貸的生活。

二是「先求有，再求好」:每個人對於未來房子都有憧憬，美美的庭院、大大的空間固然好，但也必須回歸現實，量力而為，因此，買房沒有辦法一步到位，必須做一些妥協與讓步，要先求有再求好。

三是「慎重衡量區域前景」:由於台北高房價，不少人轉戰外圍重劃區，但是重劃區往往會經歷「長草、長房、長人」三階段，因此，要審慎評估實際居住後，未來交通建設、生活機能是否會到位，以及往後能否吸引大型機構進駐投資，創造區域的工作機會。

《雲端最前線第883集FB》



《雲端最前線第883集Youtube》



