拜登的北韓政策：停止無意義會面　「戰略忍耐」或成關鍵

▲拜登與川普二人對待北韓的政策截然不同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

若拜登當選美國總統，美國與北韓現在的關係將發生改變。拜登將改以強硬態度對待北韓，雙方會面會減少並將祭出更嚴格的制裁。曾任歐巴馬副手的拜登，在處理北韓政策上，有可能會採取與歐巴馬類似的「戰略忍耐」路線，也就是孤立北韓，同時「冷處理」平壤金氏政權的挑釁。

據路透社報導，競選顧問與前官員認為，如果拜登當選美國總統，美國與北韓最高領導人金正恩之間的私人往來會減少，關注點將被轉移至盟友或實務外交層級上。拜登先前接受《紐約時報》時曾表示，他不會延續川普與金正恩的私人外交情誼，因為川金會只是虛有其表，在朝鮮半島無核化沒有實質戰略進展時，進行這樣的會面並無意義。拜登的政策顧問指出，「毫無疑問，『情書』的時代將會結束。」

▲一直以來，川普都強調自己與金正恩的關係是美朝關係中的關鍵。（圖／路透）



已與金正恩會面3次並聲稱兩人交換了「文情並茂的信函」的川普，一再強調自己與金正恩關係良好；不過朝鮮半島無核化再度陷入僵局，讓美韓朝三方的局勢變得緊張。川普曾表示，若他在11月3日的總統大選連任成功，他很快就會和北韓達成協議。平壤官員則指出，儘管金正恩與川普之間仍然保持著良好關係，但他們必須展望川普卸任後的時刻。

路透社也提到，在北韓政策上，曾任歐巴馬副手的拜登應該會採取類似歐巴馬的「戰略忍耐」路線，孤立北韓並對他們的挑釁冷處理。前南韓外交政策秘書張浩鎮（Chang Ho-jin）指出，拜登陣營的許多顧問曾是「戰略忍耐」的小組成員，他們的核心作法是著重與盟友的關係，並透過正當手段處理外交事務，因此拜登也會採納類似做法，並不讓人感到意外。