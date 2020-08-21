快訊／普丁政敵「毒害檢驗」報告出爐：體內未有中毒跡象！

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

一向反對普丁的反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）日前在托木斯克機場疑似遭人下毒，上機之後因身體不適迫降送醫，如今檢驗報告出爐，院方表示，納瓦爾尼體內並「並未出現中毒跡象」。

綜合俄媒報導，納瓦爾尼案發當天自俄羅斯托木斯克機場，準備搭機返回莫斯科，在釋出的影像中，納瓦爾尼在登機前曾喝過一杯茶水，上機後突然感到身體不適，接著痛苦不堪。機組人員與乘客受到驚嚇，最終選擇迫降後將納瓦爾尼送醫。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，納瓦爾尼的最新體驗報告出爐，院方指出他體內並未有中毒跡象。





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