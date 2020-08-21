平壤市民傳被逼「食用愛犬」！俄使館發文解釋「這原因」：金正恩很愛狗

▲北韓平壤居民早就與南韓一樣，流行飼養寵物犬。（圖／俄羅斯駐北韓使館臉書粉專）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）除面臨國際經濟制裁，今年還得防範新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，經濟活動受到極大打擊。南韓《朝鮮日報》引述北韓消息人士說法，指出最高領導人金正恩認為飼養寵物犬，是受「資產主義」洗腦，要求平壤居民將愛犬送進動物園、或是賣給狗肉店供食用。

然而俄羅斯駐平壤大使館19日（當地時間）透過臉書為北韓發文闢謠，指外媒的報導子虛烏有，根本背離事實。

▲若寵物犬血統純正，在北韓市場可以高價售出。（圖／俄羅斯駐北韓使館臉書粉專）

根據韓媒《News1》，俄羅斯使館表示，「從數年前，平壤就和一般南韓都市一樣，可以輕易見到居民牽著臘腸犬、貴賓犬、博美犬，以及其他繁殖犬種的狗在街頭散步；甚至，我們大使館內也有飼養流浪犬。」

俄羅斯大使館指出北韓不為外界人士所知的一幕，「朝鮮（北韓）國務委員長金正恩曾表示，寵物是現代社會的特徵之一。此話一出，平壤居民逐漸流行飼養寵物犬，甚至還出現馴獸師等新興專門職業，血統純正的寵物犬在市面上以昂貴的價格被交易。」

▲北韓出現與寵物知識背景相關的新興職業。（圖／俄羅斯駐北韓使館臉書粉專）

俄羅斯大使館解釋，「最近街頭上之所以開始不常見到寵物犬，是因為當局在今年7月提出新冠肺炎防疫守則，其中一個政策便是呼籲居民盡量別帶著狗到外頭散步。而外界謠傳有研究指出，狗可能會在外面亂咬而遭感染，然後再將病毒傳播給主人，因此平壤居民才認為必須嚴加遵守當局在防疫上的規範。」

而在《朝鮮日報》等外媒2日發表報導後，在台灣代表北韓的半官方臉書粉絲專頁「朝鮮經貿文化情報 DPRK」也於4日發文駁斥，認為北韓媒體《勞動新聞》、《平壤時報》皆從未登載，加上南韓、日本、歐美經常引用身份不明「消息人士」的說法來汙衊，博取讀者眼球、增加流量，因此消息可信度不高。

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