特斯拉開發新技術　可降低孩子被遺留在車內中暑風險！

▲特斯拉正在研究新技術，來降低孩子在車內中暑的機率。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

特斯拉正在研究一種新的檢測技術，藉由傳感器來檢測孩子是否被遺留在汽車上。

跟據路透社報導，特斯拉正在尋求美國聯邦通信委員會（FCC）的許可，以推廣該技術。但是這項技術將使用未經許可的毫米波雷達傳感器，也因為如此，它的設計工作功率應高於現有規則所允許的功率水平。

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特斯拉表示「這項設備能幫助小孩降低在車內中暑的風險，還有透過先進的安全氣囊和安全帶提醒功能，來保護乘客降低意外的傷害，並增強防盜系統。」

特斯拉預計使用雷達成像來測量身體大小，進而分辨出成年人和兒童之間的差異。 除了這項功能外，它還能在碰撞中優化安全氣囊的位置，比起傳統的座椅內傳感器系統更有效和準確。

特斯拉引用了美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）的數據，發現50多名兒童在2018年和2019年死於汽車中暑，主要是因為被遺留在車內。 FCC希望能在9月21日之前就特斯拉的要求徵詢公眾意見。但目前還不清楚該項裝置如何或何時才能被放入車中。