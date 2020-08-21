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川普喊「11月前要生產疫苗」　FDA官員撂狠話：批准不安全疫苗就辭職！

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▲▼華府和生技公司莫德納（Moderna）訂購1億劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲華府和生技公司莫德納（Moderna）訂購1億劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）曾表示，新冠疫苗可能在11月就能批准生產。公衛界普遍擔心，川普可能在疫苗缺乏有力數據證明下，急著向FDA施壓批準。生物製劑評估及研究中心主任馬克斯（Peter Marks）發誓，如果在沒有證明新冠疫苗有效且安全的狀況下，川普就批准疫苗，他將會立即辭職。

根據《路透社》報導，馬克思表示，他目前沒有面臨任何政治壓力，FDA只能靠科學數據說話，「我不能乾站在一旁，看著沒有效果且不安全的疫苗被推出。你必須決定自己的底線在哪，而這就是我的底線。為了美國人民，我有義務要辭職，來告訴他們有哪裡出問題了。即便是有人為了政治利益，而延緩新冠疫苗的推出，我同樣也會站出來反對。」

監督FDA和NIH的衛生與公共服務部公助理部長卡普托（Michael Caputo）在聲明中表示，在政治壓力下批准疫苗只會傷害民眾對公衛體系的信心，「我沒看過任何一個FDA監測人員，不會因為不當壓力而辭職。這時候美國人就會知道，我們對疫苗審核的標準是最好的。」

美國的新冠肺炎疫情自1月以來，已經造成超過17萬人喪生，逾550萬人確診。川普的支持率也因此急遽下滑，疫苗的生產也成為選前的競選核心，也曾在8月初大膽表示，「民眾在11月3日大選前接種疫苗是有可能的。」

據《路透社》報導，美國政府已投資近110億美元，幫助開發六種以上的新冠疫苗。知名公衛醫生弗契（Anthony Stephen Fauci）表示，配合「神速行動」（Operation Warp Speed），預計在2021年1月前就可以挑出一種有效疫苗，並在年初先提供數千萬劑疫苗。

FDA政治專員史蒂芬（Stephen Hahn）在20日的聲明中提到，政治因素不會影響到關於新冠的任何決定，疫苗的數據才是FDA批准的關鍵，「FDA致力於確保所有疫苗均按照FDA的質量標準來生產，並在獲得許可前進行安全性以及有效性的雙重驗證。FDA疫苗諮詢委員會將在任何疫苗被授權前，進行『公開透明的討論』」。

阿斯利康公司（AstraZeneca）發言人告訴《路透社》，可能在10月就能為美國人民提供第一劑疫苗，前提是FDA有批准過疫苗的安全性、有效性和緊急使用授權，「重要的是，儘管疫苗迄今為止的數據都令人感到振奮，但對於是否能獲得批准或授權，誰也不能真的下保證。」

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