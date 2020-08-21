紡拓會扮媒人！助國內設計師「找台灣紡織No.1資源」

▲紡拓會日前在華山小客廳舉辦「時尚供應鏈產業媒合會」。（圖／紡拓會提供）

記者吳佳穎／台北報導

文化部為協助國內設計師、國內品牌快速查找紡織服飾產業供應鏈資源，委託紡拓會於日前（19日）在華山小客廳舉辦「時尚供應鏈產業媒合會」，讓一般國內的設計師、品牌，尤其是新創品牌與小量開發，可取得國內供應商的優良產品。

紡拓會處長江夏碧表示，原本國內紡織成衣產業多以出口，提供海外大品牌廠，但國內小量開發者難取得優良產品。這次辦實體媒合會，就是希望大家在這裡認識彼此、串連能量，讓台灣的時尚產業生態系蓬勃發展。

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江夏碧說，除了實體媒合會，未來還可透過經濟部工業局委託紡拓會營運的co-Fashion時尚數位媒合平台，持續串接時尚與文創所需要的產業鏈資源。

與會品牌設計師蔡宜芬(if&n)表示，很高興在媒合會中接觸到長期展參展商，有機會可以進一步合作開發。

緹花布料參展商美立信公司代表葉映蘭說，在媒合會接觸到許多國內設計師，可拓展內銷市場，透過設計師的溝通，也激發產品開發的想法。在媒合會還可以為公司找到加工及成衣製造業者合作夥伴。

紡拓會指出，目前co-Fashion時尚數位媒合平台已有百家以上的供應商上線，未來並將朝向數位設計發展，積極串聯平台上的資源，一起展現新數位時尚，也歡迎擁有下列時尚設計、製造或資源的業者一同加入。

目前co-Fashion具有五大類「找資源」功能，包括：（1）布料/後加工：以技法分為提花、蕾絲、針織、手染與刺繡。（2）副料：包含釦子、織帶、出芽…等服飾材料，特殊素材如矽膠、TPU，與填充類的素材。（3）成品製造/後加工：包含成衣(含男女童)、牛仔、孕婦裝、寵物服、袋包、家飾品、鞋類、膠膜印（4）版樣：女裝、童裝與寵物服（5）設計：設計師/品牌業者。