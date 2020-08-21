歐股早盤以小漲開出　持續守在平盤之上

▲歐股早盤普遍以些微漲幅開出。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

美國週四科技股領漲，其中尤以 Zoom 和 Netflix 表現亮眼，那斯達克指數收盤再創新高，亞股今（21）日止跌開出紅盤，昨日跌得最深最慘的台股和韓股前兩名，今天的反彈表現也是前兩名，呈現市場拉回盤整的現象。反觀歐股，今日早盤普遍仍以些微漲幅開出，目前大多仍守在平盤附近。

上周美國初領失業救濟金的人數突然又上升逾110萬人，對於市場來說，這是一個打破復甦泡沫的噩耗，顯示市場勞動力萎靡，經濟復甦恐怕還有一段路要走，更遑論疫情和美中冷戰這兩顆未爆彈都還未解決。

請繼續往下閱讀...

另外，半導體大廠輝達（Nvidia）股價持續攀升，美國銀行分析師表示，數據中心和電競相關業務走強，輝達有望成為史上第一家市值達5000億美元（約新台幣14.7兆元）的半導體大廠，可望也牽動周邊相關族群一同向上。

歐股早盤目前表現（截至台灣時間下午4點40分）

英國FTSE100指數下跌17點，至5,995.57點，跌幅0.3％。

法國CAC40指數上漲13點，至4,924點，漲幅0.28％。

德國DAX指數上漲53點，至12,883點，漲幅0.41％。

瑞士SSN指數上漲17點，至12,247點，漲幅0.13％。

＃ 對面的女孩看過來～～