日本累積確診破6萬！單日新增1186例　北海道醫院爆群聚感染

▲日本東京都20日新增339例。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本朝日新聞報導，日本昨天新增新冠肺炎確診1186例，扣除鑽石公主號的病例數，日本確診病例突破6萬例，達到6萬110例。

報導指出，東京都、大阪府、神奈川縣等都市圈的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大。

東京都昨天新增339例，隔了5天又再次單日新增300例以上；大阪府新增132例，神奈川縣104例，愛知縣82例。

北海道新增25例，其中17例是小樽市立醫院的患者或職員，被認定為群聚感染。

日本放送協會（NHK）則統計，昨天新增1185例，不含鑽石公主號病例數，累計達到6萬33例。

另外，沖繩時報報導，沖繩縣昨天新增45例，累計達到1804例。駐沖繩美軍相關人士新增4例，累計達355例。

到19日為止，沖繩最近一週內每10萬人確診病例數為31.02人，連續20天高居日本第1；第2的東京都為12.83例、第3的大阪府為12.59例。

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