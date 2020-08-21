以色列16歲少女酒後遭逾30男輪暴 淫狼房間外排隊等候

▲以色列驚傳駭人聽聞的少女酒後遭多人輪流性侵案。(圖／達志示意圖)

國際中心／綜合報導

以色列警方目前正在調查一宗駭人聽聞的輪暴案。當地一名16歲少女疑遭30多名男子輪流性侵。總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)痛斥這是一宗反人道罪行！

BBC報導，受害的少女上周五(14日)報案，目前已有兩名同為27歲的嫌犯被捕。

案情指出，受害人本月稍早時跟一名友人到南部度假小鎮埃拉特(Eilat)旅遊，期間認識了該名同行友人的一群朋友，後來大夥兒一起去喝酒。喝完酒後，受害少女表示要上洗手間，於是大家兒到了一家飯店。然後她就被同行的人帶到飯店房間，在不勝湭力的狀態下遭一群男子輪暴。

據了解，這些男子當中有些人彼此之間並不認識。他們在飯店房間門外排隊輪候入房施暴。有人更手機將施暴過程拍下。少女的友人曾試圖阻止上述獸行，但並未成功。

當中一名嫌犯因為被發現手機內存有涉案的影片以及跟受害人聯絡的簡訊遭到逮捕。但他否認有跟對方聯絡，辯稱是有人使用了他的手機。

該名嫌犯爆出，有超過30名男子跟該名少女發生了性行為，但他說監視器畫面可以證明，該名少女是自願跟他們發生性行為的。

以色列總理納坦雅胡在評論這宗案件時，誓言要將這群惡狼繩之以法。他在社群上發文說：「這件事讓人震驚，它的駭人聽聞程度簡直難以形容。這不單是對於該名少女犯下的罪行，更是一宗反人道罪行，應嚴厲譴責。」

國防部長甘茨(Benny Gantz)表示警方正全力調查此案，他痛斥犯案者靈魂墮落，道德淪喪。

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