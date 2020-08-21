肯伊威斯特送連署書晚14秒　遭威州否決總統參選資格

▲媒體猜測肯爺參選，意在暗助川普。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

美國黑人饒舌天王肯伊威斯特(Kanye West)上月宣布參加2020美國總統大選，並暗示此舉是為幫助川普總統瓜分對手拜登的票，引發輿論猜測他參選究竟是否玩真的。

「威斯康辛公共電台新聞」周四(20日)報導，「肯爺」在威斯康辛州提交取得參選資格的連署簽名書時，較規定截止期限遲到了14秒，被投訴違規。威州選舉委員會後來表決，以5票對1票否決了他在該州的參選總統資格，這意味著「肯爺」巳無法在這個關鍵搖擺州瓜分拜登的選票。

威斯康辛州的總統提名截止日期，是8月4日下午5點正；參選者必需在限期前提交2000名該州選民的簽名連署。選委會職員指出，「肯爺」的代表在當天下午4時57分時來電表很快就會趕到，但直到5點又14秒時才進入大樓。他在5點01分時將文件送到櫃台前，其後整理數分鐘才交出。當時職員有受理該連署書，然而事後有選民投訴「肯爺」送件已經逾時。

「肯爺」的代表律師寇倫(Michael Curran)認為，5點01分前仍是5點、是合法遞交時間，而職員有收件即表示文件有效。 共和黨籍威州選舉委員史平德爾(Robert Spindell)也說「這不過是差幾秒鐘的事而已。」他又指控民主黨人是試圖阻止黑人參選。

但另一名共和黨籍委員克努德森(Dean Knudson)則說︰「5點正就是5點正。我只是有常識，並非律師。」最終由3名民主黨人及3名共和黨人組成的委員會表決，以5比1票否決讓「肯爺」在威州參選。

獨立參選的「肯爺」目前已在阿肯色州、科羅拉多州、奧克拉荷馬州、猶他州及佛蒙特州完成報名參選程序，可以出現在總統選舉選票上。但他已無法在威州參選及吸收黑人選票，讓這個關鍵搖擺州產生變數的可能性減低。

川普在2016年總統大選中，僅以不足1個百分點的極些微差距驚險擊敗希拉蕊拿下威州。