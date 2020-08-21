工商協進會林伯豐：調降營所稅3%　「財政規劃一下」可以做到

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

對於工商團體籲調降營所稅，三三會舉辦當天總統蔡英文說：「我會硬著頭皮去跟財政部長說。」 林伯豐今（21）日笑說：「不敢講要政府咬牙啦！規劃一下、財政規劃一下，總是可以做到的。謝謝蔡總統的回答、感謝蔡總統。」

林伯豐今天以工商協進會理事長身分，出席工商協進會第25屆第3次會員大會，會後接受媒體訪問時，他說，疫情期間，各國政府都在提出紓困、振興經濟，少收營所稅的3％，約450億元而已，其實是可以做得到的。

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他指出，現在減稅是為了振興經濟，提早恢復疫情以前的經濟發展，是對企業鼓勵的行為；這樣做可以讓企業對政府有信心，對台灣經濟快速恢復有幫助。

至於「陸資嚴審」，他認為應該要有明確的辦法跟目標，不然在資本國際化的情況下，如果過份不合理嚴審，外資在台投資一定減少，這是不樂見的。

綜觀產業狀況，林伯豐說，目前外銷訂單是減少，有部分企業ＯＫ，也有部分企業是「黑的」，例如工具機產業很辛苦。加上新台幣近期升值，對外銷不利，對台灣的出口有傷害，外銷產業有一半以上受到影響。

至於下半年會不會出現倒閉潮，林伯豐說，台灣的金融、資金會朝好的方向，所以業界可能有部分短期歇業，但「倒閉潮」應該不至於。