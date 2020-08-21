六福首推未來肉月餅搶攻中秋商機　企業、老客戶訂單占比六成挹注營運

▲六福旅遊集團今年主打由主廚親自手工製作的月餅禮盒，搶攻中秋送禮商機。（圖／六福提供）

記者林淑慧／台北報導

中秋禮盒大戰提前開打，飯店業積極備戰。六福旅遊集團今（21）日表示，看好中秋消費具有遞延效應，今年首度推出素食的「未來肉」月餅等六款禮盒，搶攻產值上看20億元的秋節送禮商機，預估企業與老客戶訂單占比將達六成，挹注營運可期。

中秋節為三大節日之一，許多人都會選在此佳節送禮祝福，過往每年至少約有20億元以上市場規模，六福旅遊集團針對中秋贈禮需求外，亦佈局團圓聚餐的伴手禮市場，領先全台推出素食可吃的肉月餅，最近超夯的未來肉入料，還將人人都愛的燒味三寶製成廣式月餅，還推出超可愛擬真水果造型的禮盒組搶市。

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六福主管指出，後疫情時代養生、健康風潮興起，六福今年主打由主廚親自手工製作的月餅禮盒，外盒特別擷取四大珍稀動物「犀牛、水獺、石虎、熊鷹」剪影圖案，帶有關懷台灣珍稀瀕危動物含意，限量供應400盒，每盒售價1,380元，僅於六福旅遊集團旗下各營業據點才能訂購得到。



除了傳統的月餅禮盒外，六福旅遊集團今年也擴大提供的其它選擇，針對高階送禮需求，推出頂級奢華的「福燕窩禮盒」，每盒售價1,999元，包含2罐60ml的燕窩，特選印尼5A等級燕盞，每瓶含47克燕窩，燕絲晶瑩飽滿，口感綿密、Q彈滑嫩，堅持人工挑撿，純淨度更高，適合需要補充體力的孕期婦女及上班族、講求營養攝取的成長孩童、保持青春美麗的愛美女性、滋補養生的銀髮樂齡族群。

六福主管表示，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，北市觀光飯店面臨國際觀光客源銳減，旗下六福萬怡飯店光是今年一至七月就已推出三十種住房專案，推案數量較去年同期倍增，積極轉型搶攻國旅商機。

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