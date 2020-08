挖到3.5公斤「黃金雞塊」！澳洲淘金客一夕賺進740萬元

▲淘金客美夢成真。(圖/路透)

實習記者閔文昱/綜合報導

黃金今年來漲勢兇猛,近日雖出現跌勢,但價格仍居高不下。澳洲2名淘金客日前幸運的挖到2塊超大的「黃金雞塊」,總價值約35萬澳元(約新台幣740萬元),不過若有收藏家想買回去,價格恐怕還會再多出30%。

根據《BBC》報導,由探索頻道(Discovery)播出的澳洲知名實境秀「荒野淘金客」(Aussie Gold Hunters)在20日播出的節目中,是拍攝淘金客夏倫(Brent Shannon)和他的姐夫韋斯特(Ethan West)發現金塊的過程,他們在韋斯特的父親保羅(Paul West)的幫助下,利用金屬探測器搜索地面並鎖定目標,結果在維多利亞州金礦小鎮塔爾納古拉(Tarnagulla)挖出這兩塊總重約3.5公斤的「黃金雞塊」。韋斯特興奮的表示,「在一天內挖到兩大塊黃金真是神奇!」

夏儂接受澳洲節目「日出(Sunrise)」採訪時表示,他當時就認為相當有機會,因為開採地點是一塊未經開發過的處女地。韋斯特也興奮的分享道,近四年他已經收集了數千枚小金塊,但這次一天內挖到兩大塊,他表示,「這些絕對是最重要的發現。」

澳州的金礦產業始於1850年代,至今仍是該國相當重要的產業。塔爾納古拉鎮便是在那時建立,並藉由金礦產業變得相當富有,至今仍吸引許多人前來挖礦。2019年時也有一名澳洲男子利用金屬探測器,在維多利亞州挖掘了一塊1.4公斤(49盎司)的金塊,價值約10萬澳元(約210萬台幣)。

▼實境節目「荒野淘金客」片段

