規避資產外移限制？過去一年近1.5兆加密貨幣流出中國

▲過去一年來有價值超過500億美元的加密貨幣從中國轉移。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

區塊鏈分析公司Chainalysis最先研究報告指出，過去一年來有價值超過500億美元（約新台幣1.48兆元）的加密貨幣從中國轉移，外媒指出，這可能是中國投資人用來規避資金流出限制的方式，意味著投資人轉移資金的金額可能超過法定限制。

中國大陸公民每年最多只能把約5萬美元資產轉移出國，Chainalysis指出，過去較富裕的中國公民會透過海外投資房地產或創建空殼公司來規避此一限制，但大陸政府已嚴厲打擊了此種作法，而加密貨幣則接下了這個任務。

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Chainalysis報告寫道，過去12個月中，由於貿易戰及人民幣貶值等原因，中國經濟遭受重創，「我們已經看到價值超過500億美元的加密貨幣從位於中國的地址轉移至海外地址。」

目前尚不清楚，在500億美元加密貨幣外流中，資本外流佔其中的比重為多少，不過據Chainalysis的說法，這些流出中國的加密貨幣中，有超過180億美元為充滿爭議的泰達幣（Tether）。

Chainalysis指出，像泰達幣這樣的穩定幣對資本外逃特別有用。據CNBC報導，穩定幣大多透過另一項或一組資產以穩定其價值並限制波動，由於不會出現劇烈波動，因此可用於傳輸大量的加密貨幣。