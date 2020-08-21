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大白鯊屍沖上岸「肝臟全破裂」　追背後兇手…竟是「胃口被養大的殺人鯨」

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▲▼南非福斯灣的大白鯊數量急遽減少。（圖／達志影像／shutterstock）

▲南非福爾斯灣的大白鯊數量急遽減少。（圖／達志影像／shutterstock）

實習記者湯子暘／綜合報導

南非開普敦（Cape Town）東南方的福爾斯灣（False Bay）水域監測到大白鯊的數量因不明原因急遽下降，且一些被沖上岸的「鯊屍」都死狀悽慘，疑似被生活在同洋海域中的虎鯨群大規模獵捕。

5隻成年大白鯊屍體最近被沖上海岸，屍身除了兩側肝臟部位整個撕裂開之外，其他部位意外地都保持完整，沒有啃咬痕跡。環境專家懷疑，福爾斯灣海域的兩頭分別名為「港口」和「右舷」的虎鯨可能是兇手，追捕這些大白鯊並咬出脂肪肝，「虎鯨的胃口已經被這些鯊魚的脂肪肝養大了。這些脂肪肝富含油脂，是這些野生動物的寶貴能量來源。」

▲▼大白鯊的脂肪肝被完全掏空。（圖／MarineDynamics）

▲大白鯊的脂肪肝被完全掏空。（圖／MarineDynamics）

鯊魚數量的下降不只嚴重影響福爾斯灣的生態鏈，也與當地圍繞大白鯊的觀光產業息息相關。以大白鯊棲息地聞名的福爾斯灣每年都會吸引大批遊客，被稱為大白鯊的世界「首都」，坐在賞鯨船上看著這些巨大的「野獸」躍出海面，也有在潛水鐵籠裡近距離觀賞大白鯊的活動，但由於近年來鯊魚數量不斷減少，且這樣的活動會影響生態，已經被廢止。

開普敦環境官員瑪莉安（Marian Nieuwoudt）表示，「就我們所了解，這些鯊魚的消失將影響福爾斯灣的生態，畢竟大白鯊是生態鏈頂端的掠食者。我們還不確定這將給福爾斯灣生態圈帶來多大的影響，也不知道大白鯊消失的主因。我們抱持著這些大白鯊有一天會重回福爾斯灣的希望，到時我們會第一個宣布這個好消息。」

▲▼南非福斯灣的大白鯊數量急遽減少。（圖／達志影像／shutterstock）

▲福爾斯灣的虎鯨群體大幅度成長，影響到其他物種的生存。（圖／達志影像／shutterstock）

福爾斯灣在過去11年來，似乎漸漸變得不再是鯊魚的天堂，每年都有越來越多虎鯨的目擊報告。這些比鯊魚更聰明的掠食者同時也會攻擊海域裡的其他物種。

虎鯨又稱殺人鯨、逆戟鯨，是社會性極高的鯨類，雌性平均可以活到50歲，在自然界中完全沒有天敵，幾乎全球各個海域都有分布，台灣的東部海域野也可以看見虎鯨的身影。

保育組織「鯊魚觀察者」的研究總監譚麗（Tamely Engelbrech）表示，「我們已經可以看到鯊魚物種的變化了，像短尾真鯊和扁頭哈那鯊這類物種，開始在錫爾島（Seal Island）地區變得更為普遍。如果這變為更長遠的連鎖效應，那麼接下發生的事情就無法預估了。」

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