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蘋果打算踏入遊戲界！爆料達人：正開發「遊戲搖桿」　跟PS、Xbox搶市場

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▲▼ 蘋果 APPLE 。（圖／路透社）

▲推特爆料達人爆料蘋果的新產品。蘋果（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果新品大公開！推特爆料達人Jon Prosser於週四（21）爆料，蘋果即將發布更便宜的Apple Watch，還打算開發一款遊戲控制器（遊戲手把），跟Playstation和Xbox搶攻遊戲市場。

Jon Prosser指出，蘋果將推出更實惠的Apple Watch。蘋果一直嘗試將塑膠作為Apple Watch的材料，因為跟鋁或鈦金屬外殼相比，可降低成本。另外，watch OS可能採用一種新的「兒童模式」，可以跟更便宜的Apple Watch相契合。

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報導中並指，Apple Watch Series 6不會有太大的更新，下一代手錶傳聞則會改進ECG功能和啟用血氧傳感器。

Jon Prosser進一步表示，蘋果公司打算透過新的硬體更新和新控制器，將Apple TV打造成功能更強大的遊戲平台。此外，蘋果正在開發一款遊戲控制器，想與Playstation和Xbox控制器競爭。目前，Apple TV 6已等待出貨，預計將配備最新的A12Z處理器，以獲得更好的遊戲體驗。

iPad和iPhone 12部份，Jon Prosser爆料，蘋果可能在9月發布新的iPad，但尚未確認是哪個型號的iPad，傳聞猜測可能是基本型號iPad或iPad Air 4。另外，iPhone 12預測將具有120Hz的顯示器，將於9月開始量產。

iPad Air 4和Apple Watch Series 6可能在9月先透過新聞發布，iPhone 12則在10月發表會亮相。iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max預計在11月下旬發布。

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