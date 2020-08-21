工商界盼核電做備援電力　政院副院長沈榮津：核電廠除役成本更高

▲行政院副院長沈榮津。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

針對工商界盼以核電做備援電，不要強制用電大戶買綠電，行政院副院長沈榮津今(21)日表示，核能是嚴肅問題，企業不能只從用電便宜角度來看，運轉費便宜是事實，但核廢料處理不但鄉親要面對，核電除役後有許多的不穩定，成本更高。

工商協進會今（21）日舉辦第25屆第3次會員大會，行政院副院長沈榮津出席，以「智慧科技與產業創新」為題進行演講。在演講前，他針對工商界希望能用核電做備援電力的訴求做了以上表示。

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在新冠肺炎(Covid-19)疫情衝擊下，工商界大老籲政府加快紓困、同時也在意維持供電穩定、合理電價，盼政府進行能源轉型時，還是要將核二、核三做為備援電力，且不要強制用電大戶綠電採購比例一次調高至10%。

沈榮津表示，台灣電價的價格跟全球相比，其實非常合理，大家都心裡有數。能源轉型是全球的趨勢，目前還是維持2025年整個發電配比，燃氣維持50%，燃煤降到30%以下，燃汽的再生能源為20%。

他說，大家關心核能除役後，恐影響供電不穩定。他要借用新北市長侯友宜說的「核能是嚴肅議題」，因為核廢料處理大家都要面對。企業不能只從核電比較便宜的角度來考量。

沈榮津指出，其實核能在機組建造上價格更高，雖然運轉費用比較便宜是事實，但是除役後，到現在還是充滿技術上的不確定性，除役成本更高昂，這是非常嚴肅的議題。

他說，穩定供電是政府的責任，從2016年一直在穩健做能源轉型，目前用電的備轉容量率已經都維持在10％以上，穩定供電無虞，用電價格在全球也是非常合理。