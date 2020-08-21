　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

工商界盼核電做備援電力　政院副院長沈榮津：核電廠除役成本更高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院副院長沈榮津。（圖／記者吳佳穎攝）

▲行政院副院長沈榮津。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

針對工商界盼以核電做備援電，不要強制用電大戶買綠電，行政院副院長沈榮津今(21)日表示，核能是嚴肅問題，企業不能只從用電便宜角度來看，運轉費便宜是事實，但核廢料處理不但鄉親要面對，核電除役後有許多的不穩定，成本更高。

工商協進會今（21）日舉辦第25屆第3次會員大會，行政院副院長沈榮津出席，以「智慧科技與產業創新」為題進行演講。在演講前，他針對工商界希望能用核電做備援電力的訴求做了以上表示。

請繼續往下閱讀...

在新冠肺炎(Covid-19)疫情衝擊下，工商界大老籲政府加快紓困、同時也在意維持供電穩定、合理電價，盼政府進行能源轉型時，還是要將核二、核三做為備援電力，且不要強制用電大戶綠電採購比例一次調高至10%。

沈榮津表示，台灣電價的價格跟全球相比，其實非常合理，大家都心裡有數。能源轉型是全球的趨勢，目前還是維持2025年整個發電配比，燃氣維持50%，燃煤降到30%以下，燃汽的再生能源為20%。

他說，大家關心核能除役後，恐影響供電不穩定。他要借用新北市長侯友宜說的「核能是嚴肅議題」，因為核廢料處理大家都要面對。企業不能只從核電比較便宜的角度來考量。

沈榮津指出，其實核能在機組建造上價格更高，雖然運轉費用比較便宜是事實，但是除役後，到現在還是充滿技術上的不確定性，除役成本更高昂，這是非常嚴肅的議題。

他說，穩定供電是政府的責任，從2016年一直在穩健做能源轉型，目前用電的備轉容量率已經都維持在10％以上，穩定供電無虞，用電價格在全球也是非常合理。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
父曾勸女兒「這人不要嫁」婚後真有小三　她搭絕命飛車慘死老公手
痛噴4000元電費！她求換變頻冷氣「房東已讀沒回」結局羨炸5
快訊／新北金山副所長執勤中昏迷　話講一半突倒地送醫搶救
快訊／伍佰出意外「左腳壓到扭曲骨折」　演唱會宣布延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

亞股全面回彈！港、韓反攻「漲幅超過1%」　台股飆漲200多點

蘋果打算踏入遊戲界！爆料達人：正開發「遊戲搖桿」　跟PS、Xbox搶市場

「疫」拳重擊！百貨協會理事長徐雪芳：台灣市場上半年衰退近一成

工商界盼核電做備援電力　政院副院長沈榮津：核電廠除役成本更高

特斯拉股價突破2000美元創新高！　馬斯克身價暴增至2.79兆元

勞退月領3萬！他用「4招」讓退休金變大...非高薪族也可辦到

專訪／南霸天如何征服張忠謀、王瑞瑜貴客？漢來接手世貿聯誼社的新舊佈局

搶救經濟！工商協進會提8大建言　理事長林伯豐籲：紓困3.0加快通過

新台幣開盤升值1.2分　以29.51元開出

口罩國家隊開發透明口罩　經濟部：「背後原因超暖心！」

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

亞股全面回彈！港、韓反攻「漲幅超過1%」　台股飆漲200多點

蘋果打算踏入遊戲界！爆料達人：正開發「遊戲搖桿」　跟PS、Xbox搶市場

「疫」拳重擊！百貨協會理事長徐雪芳：台灣市場上半年衰退近一成

工商界盼核電做備援電力　政院副院長沈榮津：核電廠除役成本更高

特斯拉股價突破2000美元創新高！　馬斯克身價暴增至2.79兆元

勞退月領3萬！他用「4招」讓退休金變大...非高薪族也可辦到

專訪／南霸天如何征服張忠謀、王瑞瑜貴客？漢來接手世貿聯誼社的新舊佈局

搶救經濟！工商協進會提8大建言　理事長林伯豐籲：紓困3.0加快通過

新台幣開盤升值1.2分　以29.51元開出

口罩國家隊開發透明口罩　經濟部：「背後原因超暖心！」

精品口罩再添一！BURBERRY「格紋口罩」價格曝光　入手還能做公益

Gail交120字作文功課「中文筆跡」難得曝光！　全網驚嘆：比我美太多了

陳喬恩深夜視訊…富二代男友警告不准上傳！　她照樣PO網「恩愛畫面全曝光」

Google 試圖整合旗下視訊軟體　Duo 將與 Meet 合併

耶魯大學教授「嗑誠實藥丸」　呼籲學生準備面對死亡！

快訊／台中正德醫院工人「右小腿到膝蓋」被工程車輾過！　無呼吸心跳搶救中

《看臉時代》作家確診「高燒喪失味、嗅覺」：死也要畫出完結

達成基金會長年幫助弱勢　捐白米現金棺木　張麗善致謝

花蓮小客車彎道闖禍！失控擦撞路邊停車　「4輪朝天」車毀人傷

推動大埤鄉地方創生　雲林縣政府打造綠能鄉鎮

財經熱門新聞

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

勞退月領3萬！他用「4招」讓退休金變大

真的要消失了嗎？台灣愛奇藝回應了

快訊／台股收盤大跌416點！失守12400點大關　大立光跌逾4%　

員工年薪中位數前5高銀行出列！中信金72.5萬元領先同業　

國安基金進場護盤？　官員曝台股大跌3大原因

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

台股一天跌掉今年一半漲幅　投資人逢低承接

遇野生顏炳立　老謝：最幸福畫面

口罩國家隊開發透明口罩　經濟部：「背後原因超暖心！」

科技人才轉戰金融業　金管會鬆綁金融業負責人條件

下周油價預估出爐！中油擬吸收漲價、結束連四漲走勢

台股反攻飆漲近200點！收復12500關卡 聯發科強彈逾3%

專訪／南霸天如何征服張忠謀、王瑞瑜貴客？漢來接手世貿聯誼社的新舊佈局

更多熱門

相關新聞

「夏季電費上限6.4元」房客怕：變相調漲！

「夏季電費上限6.4元」房客怕：變相調漲！

為了防堵房東坑殺房客，9月起，夏季電費最高只能收6.41元、非夏季5.03元！然而有租屋族哀號，原本電費都是按表計費，深怕新制美意變調，房東可藉機調整電費，對此漏洞，內政部官員建議，需自行向房東協商，引發網友論戰！

謝金河873字讚沈榮津　曝超強進化史

謝金河873字讚沈榮津　曝超強進化史

台灣能源轉型要付出4代價　23.4%民眾不願「限電」

台灣能源轉型要付出4代價　23.4%民眾不願「限電」

工商界憂夏季供電不夠用　三三會理事長許勝雄：盼政府守諾

工商界憂夏季供電不夠用　三三會理事長許勝雄：盼政府守諾

解開王美花扶正經濟部長的關鍵密碼

解開王美花扶正經濟部長的關鍵密碼

關鍵字：

沈榮津核電電價

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面