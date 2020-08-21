「疫」拳重擊！百貨協會理事長徐雪芳：台灣市場上半年衰退近一成

▲遠東百貨總經理徐雪芳。（圖／遠百提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，百貨協會理事長徐雪芳表示，今年以來全球都壟罩在病毒威脅下，各行各業都面臨相當的衝擊，台灣百貨市場上半年相較去年衰退近一成，下半年起台灣疫情趨緩，但對於百貨零售業仍是一大挑戰。

疫情還看不到底，國內航空、觀光、飯店、零售產業成為「海嘯第一排」的重災區，中華民國百貨零售企業協會舉行理事長及理監事改選，由遠東百貨總經理徐雪芳連任百協理事長。

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針對後疫情時代的零售市場前景，徐雪芳表示，下半年起台灣疫情趨緩，加上政府廣發「振興三倍券」效益發威，國內邁向解封新生活，帶動實體店面零售買氣正在回溫，她並與各位百貨人共勉，防疫以身作則，還要把握商機翻轉業績。

這場疫情改變了人們生活與消費的習慣，百貨產業也在重塑疫後經營的新常態，商業發展研究院商業發展與政策研究所副所長朱浩表示，台灣經歷SARS，新冠肺炎的確比SARS影響更嚴重，當疫情成為常態，消費者的行為就會改變，百貨及各行各業都要做好準備。

「在收入減少、支出增加的狀況下，一般民眾會大幅減少非實物類的消費支出，對價格也斤斤計較。在這個時候消費者最重視「安全」，實體店一定要提供安全健康無虞的環境，像是門口置放酒精、從業人員自主健康管理。」朱浩說。

另外，朱浩出，在疫情影響下，線上購物的比例持續增加，溝通也會從面對面變成數位、多元的方式，心理的平衡變得更加重要，提醒百貨同業銷售和服務都要更多數位化、全通路都應該注入創新，像是數位化體驗及跨業合作等提高便利性，以期在逆境中加速轉型。

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