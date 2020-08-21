勞退月領3萬！他用「4招」讓退休金變大...非高薪族也可辦到

▲雇主提繳6%，勞工再多提6%，讓退休金穩穩長大。

圖文／鏡週刊

富蘭克林華美投信副總邱良弼今年57歲，再過3年他就符合請領新制勞工退休金的資格，不過，他仍預計工作至65歲再退休，本身是基金經理人的他，老早精算過自己的新制勞退金能領多少，「就算投資報酬率只用近10年平均保證收益的1.22%計算，等到我要退休時，專戶裡都能累積至662萬餘元，而且我要選月退，這麼一來，在我退休的20年餘命裡，可以月領超過3萬元。」

想要退休後月領3萬元新制勞退金，並非高薪族的權利，用4種方法可以達成。

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方法1、趁早自提6%

勞退新制除了雇主提繳的6%外，員工還可以自行選擇從每月薪水中自願提繳最多6%。「年輕人不要覺得自己薪資低，就小看自提6%的威力。」邱良弼強調，時間是年輕人最大的助力，而複利更是要握住的武器，趁早開始自提6%退休金，也許初期薪資低、所得稅率低，以致節稅效果不大，但善用時間複利仍可滾大退休金。

方法2、延後請領年齡

勞退新制退休金的請領年齡是60歲，而國人平均餘命約84歲，在選擇月退的情況下，若60歲退休請領，勞保局會將累積退休金及收益總額，依退休後餘命24年，按月分配至帳戶歸零；若延後至65歲再退休領，相當於工作和累積退休金的時間拉長5年，而屆時退休餘命也縮短至20年，會讓按月分配的退休金變多。

方法3、提高報酬率

勞退是雇主提供的退休金，且政府提供2年期定存利率保證收益。而勞退新制近10年平均收益率有3.5%，遠高於保證收益。「現階段對於報酬率，勞工沒有插手的餘地，但未來若制度完備，開放勞工可以自選標的，就有機會提高報酬率，屆時大家可以從年齡思考，選擇一個可以讓退休金長最大的方案。」精算師、專精企管顧問公司總經理葉崇琦指出。

方法4、爭取調薪率

新制勞退金是由雇主按月提繳工資至少6%金額至勞工退休金個人專戶，勞工也可再加碼自提最高6%，二者每月上限都各9,000元，換句話說，在月薪15萬元的天花板底下，薪水越高、勞退金提撥越多，且個人專戶會跟著勞工走。

葉崇琦表示，過去5年國內平均調薪率約2.33%，努力工作，跳槽到有成長性的公司，爭取加薪1～2成是可行的方法。事實上，提高職場競爭力，只要被看重，薪資漲，勞退個人專戶也會跟著飽滿。



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