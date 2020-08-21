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反普丁政敵「喝下暗毒茶」　上機全身緊繃迫降送醫…擔架上鬼泣哀號影片曝光！

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▲▼普丁敵人「疑遭下毒」昏迷急送醫。（圖／翻攝自youtube）

▲普丁敵人「疑遭下毒」昏迷急送醫。（圖／翻攝自youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）在俄羅斯是對總統普丁最嚴厲的批評者之一，卻在19日傳出疑遭人下毒陷入昏迷，立刻引起外界揣測，支持者更走上街頭。法國總統馬克宏與德國總理梅克爾於20日表示，兩國願為納瓦爾尼提供協助，並呼籲俄方交代整起事件，內容必須透明公開。

綜合外媒報導，長期批派俄羅斯總統普丁的44歲反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）當時搭機途中突然身體不適緊急送醫，納瓦尼親信認為是遭到俄羅斯間諜下毒，而送醫當下納瓦尼痛苦的影片釋出，崩潰尖叫的樣貌令人毛骨悚然。

根據調查，納瓦尼登機前曾喝下一杯茶水，調查團隊認為就是該杯茶出現問題。根據俄羅斯媒體報導，納瓦尼當天從托木斯克返回莫斯科，在機艙內出現痛苦、身體不適的樣貌，讓旅客相當緊張，之後更是迫降將他送醫，而同行的秘書亞米許（Kira Yarmysh）認為就是遭人下毒，要求要深入調查。

目前納瓦尼狀況仍不樂觀，處於昏迷的狀態，且需要用呼吸器維持，亞米許表示，送醫之後納瓦尼得到的照料也相當不好，期盼可以被轉介到歐洲其他國家進行治療，並且有好的人身維護。

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