退出仍想控制！美國上書安理會「重新制裁伊朗」　遭中英法德打臉：沒資格

▲美國退出伊朗核協議，如今要求成員國重新制裁伊朗。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國忙碌的下半年，除了應對美中關係發展、2020年總統大選，20日美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）正式通知聯合國，希望可以恢復對伊朗的所有國際制裁。然而對此中、英、德、法皆同聲反對，認為美國在2018年就已退出核協議，那麼就無權要求做出對伊朗的相關制裁。

根據《RT》新聞網報導，蓬佩奧20日在聯合國對記者表示，美國將不會允許世界最大的恐怖主義贊助國，自由的買賣飛機、坦克、導彈等軍事武器，聯合國應該要恢復對伊朗的全面制裁，此外川普與其團隊也不認為「伊朗會尋求和平的核發展」。

蓬佩奧再次強調，「美國永遠不會允許伊朗擁有核武」，並向聯合國安理會提交2頁的信，希望成員國可以糾正伊朗不願履行核協議，並且重新啟動對伊朗實施制裁。然而這項提議卻遭到中英法德等國的反對，認為美國在2018年5月單方面脫離核協議之後，沒有權力要求他國制裁伊朗。

蓬佩奧指出E3（歐洲三國：法英德）私下曾透露，不希望解除武器禁運，但是卻遲遲沒有替代方案，現在還想跟伊朗站在一起。英、德、法3國另外發表聲明呼籲，伊朗須改變不符合協議內的措施，並且重新遵守內容，讓協議得以維持。

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