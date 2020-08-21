　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

專訪／南霸天如何征服張忠謀、王瑞瑜貴客？漢來接手世貿聯誼社的新舊佈局

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

◎採訪：林淑慧
◎攝影：黃克翔、謝盛帆

文／林淑慧

坐落在台北市國貿大樓三十四樓的會員制元老餐廳，每當夜幕低垂時分，常有數排黑色禮賓大轎車緩緩駛入，衣著光鮮的豪紳名媛，更使它透露一股神秘氣息。這裡原是台北政商名流宴客的著名據點「世貿聯誼社」，包括台積電創辦人張忠謀、台塑生醫董事長王瑞瑜都是座上賓，今年八月正式易主為「世貿名人坊」。

▲台北政商名流宴客的著名據點「世貿聯誼社」，今年八月正式易主為「世貿名人坊」，由漢來美食總經理林淑婷領軍。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

▲台北政商名流宴客的著名據點「世貿聯誼社」，今年八月正式易主為「世貿名人坊」，由漢來美食總經理林淑婷領軍。（圖／記者黃克翔攝）

在高端餐飲趨勢的浪潮下，世貿聯誼社面臨三十年來最大危機，近五年來客數減少一成，會員數也從千名下滑至八百名左右，若不改變，今年就將面臨十五年來的首次虧損，四月初傳出將易主的消息，由「餐飲業南霸天」之稱的漢來美食接手，打得是什麼樣的算盤？

隱世廚神的米其林粵菜　重塑會員制尊榮感　

跟著漢來美食總經理林淑婷的腳步，《ETtoday新聞雲》採訪團隊走進重回台北餐飲市場的世貿名人坊，除了延續包廂服務，也擴大小吃區，增加兩座可步入式酒窖及一座茶吧，八月開幕以來，幾乎天天滿座，年營收將上看二億元。

▲漢來美食入主世貿聯誼社位在國貿大樓34樓、面積達751坪的中餐廳，將打造「世貿名人坊」挹注營運可期。（圖／漢來美食提供）

▲漢來美食入主世貿聯誼社位在國貿大樓34樓、面積達751坪的中餐廳，將打造「世貿名人坊」挹注營運可期。（圖／漢來美食提供）

「要留住會員們的心，招牌菜的好味道一定不能變，」林淑婷說，這裡保留了過去世貿聯誼社的招牌烤鴨與燒臘菜色，再引進漢來美食代理香港米其林品牌「名人坊」的優勢，呈現香港「隱世廚神」鄭錦富（富哥）的招牌菜色，再結合漢來美食金牌中餐品牌長羅嶸的「壓箱私房菜」，以超過35%的新菜打造尊榮感。

何以稱鄭錦富隱世？因為在香港，一般人吃不到。在二○○七年開立名人坊之前，鄭錦富的名字只在富豪名流、高官圈響亮，曾被香港紡織業大亨林百欣納為家廚，二十多年來只為其至親好友做菜，隱世廚神的名號就此流傳。漢來美食代理香港米其林品牌「名人坊」，五年內在台灣已開出六家分店，多位於百貨商場內，世貿名人坊是在台首家獨立店。

▲漢來美食2015年與香港米其林星廚鄭錦富合作，短短不到5年時間在高雄、台南、台中、台北開出共5家「名人坊」分店。（圖／漢來美食提供）

▲漢來美食2015年與香港米其林星廚鄭錦富合作，短短不到5年時間在高雄、台南、台中、台北開出共6家「名人坊」分店。（圖／漢來美食提供）

「世貿名人坊將完全展現高檔粵菜的功夫，」林淑婷說，配合頂級商務客宴客考量，從片皮烤鴨的選品和乾鮑的頭數格外講究，藉以與另外兩家分店做出區隔。在名人坊吃到的菜色，許多粵菜餐廳都有，若只是端上高檔食材，很難滿足政商名流刁鑽的口味。

要征服這些吃遍山珍海味的大人物，難的是創意。富哥的招牌名菜「燕窩釀鳳翼」，以炸雞翅的香酥外皮來包裏軟嫩又脆滑的燕窩，這道名貴又有驚喜的菜餚，做工卻極為繁複，上好官燕得浸泡隔夜方軟，再以老母雞、火腿、豬骨等上湯煨上六至七小時，去骨雞翅填入燕窩後吊乾三至四小時，最後刷上麥芽糖水入鍋油炸至金黃，成為鄭錦富的獨家招牌，令聯誼社會員們耳目一新。

打造收藏三千瓶容量酒窖　採購優勢提供親民訂價

過去世貿聯誼社做的是會員制客層生意，在餐飲服務和口味上擁有一定口碑，但換個角度說，光環同時也有可能變成一種包袱，因為年輕一代的企業家或二代，甚至一般消費者可能望之卻步，也成為漢來美食接手後的一大挑戰。

▲漢來美食總經理林淑婷（圖右）表示，為重新定義高端餐飲的面貌，漢來名人坊增加兩座可步入式酒窖及一座茶吧，年營收目標將上看二億元。（圖／記者黃克翔攝）

▲漢來美食總經理林淑婷（圖右）表示，為重新定義高端餐飲的面貌，漢來名人坊增加兩座可步入式酒窖及一座茶吧，年營收目標將上看二億元。（圖／記者黃克翔攝）

為了開發新客層，漢來美食運用在全台展店的經驗，以及累積多年的行銷資源，擴大世貿名人坊的客層廣度。林淑婷指出，透過擴大原有小吃區的堂食策略，結合新穎的茶吧、酒吧，將年輕化的客層帶入。

特別的是，世貿名人坊增加了收藏超過300種酒款的專業級酒窖，由專業侍酒師精選酒單（FINE WINE LIST），除了一般飯店或高檔餐廳常用的代理商酒之外，也會引進較少見、特殊的公開市場酒；採訪當天，侍酒師從酒窖中取出這瓶酒向我們展示，定價就超過七十萬元。

這裡的酒窖同時可以容納三千瓶酒，選擇來自世界上不同國家，有特色的風土，著名葡萄酒產地，富有盛名的酒廠，林淑婷說，世貿名人坊將大廳最顯目的入口處打掉重練，設計專業級酒窖，主要是看準用餐飲酒的消費趨勢。

▲漢來美食總經理林淑婷領軍，世貿名人坊重回台北高端餐飲市場。（圖／記者黃克翔攝）

▲漢來美食總經理林淑婷領軍，世貿名人坊重回台北高端餐飲市場。（圖／記者黃克翔攝）

「為什麼客戶會習慣自己帶酒？為什麼會寧願付開瓶費？其實是跟訂價有關。我們在高雄以及開在商場的名人坊，紅酒都賣得不錯的，在其他區域的名人坊，曾經單月就賣了二十幾萬的紅酒，沒有辦法想像，它其實只有一百多坪的營業面積而且是在商場裡面。」林淑婷說。

為什麼餐飲配角的紅酒能創造銷售佳績？林淑婷進一步解釋，「是因為我們的訂價很漂亮、很親民，有一些酒款的價格比賓客自己去代理商那裡買還便宜，這就是採購優勢，也是我們對於紅酒的涉獵已經很深了。」

▲為重新定義高端餐飲的面貌，漢來名人坊增加兩座可步入式酒窖。（圖／記者黃克翔攝）

▲為重新定義高端餐飲的面貌，漢來名人坊增加兩座可步入式酒窖。（圖／記者黃克翔攝）

成立三十年的世貿聯誼社，八百名會員裡，有一半以上是上市櫃公司老闆或高階主管，要進入會員制俱樂部的門檻，除了二十八萬八千元的入會費之外，每年還得付上六萬元年費，才得以享有尊榮的餐飲服務，華麗轉身成為「世貿名人坊」後，挾米其林招牌，重新定義高端餐飲的面貌，台北這座含金量數一數二的政商名流廚房，命脈就此延續。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
乾隆七星劍插「麻豆龍喉」力破出皇帝傳說　神秘巧合連結陳水扁和
巴威颱風最快明晚生成　「2條件」達成海陸警齊發
女肚子痛倒路邊將臨盆！護理師「紙板上」協助分娩45萬人感動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

口罩國家隊開發透明口罩　經濟部：「背後原因超暖心！」

快訊／七月外銷訂單455.7億美元連五紅　創歷年同月新高

快訊／七月外銷訂單455.7億美元連五紅　創歷年同月新高

下周油價預估出爐！中油擬吸收漲價、結束連四漲走勢

米其林效應再起　和億生活旗下添好運、了凡下半年展七店搶市

卜蜂即食雞胸肉超商狂賣　加速開發新品「營運下半年將優於上半年」

三大飯店集團攜手拼城市觀光商機 全台首推「皇后號」遊輪包船

卜蜂雲林飼料新廠今年底可望投產　力拚全年獲利再創新高

誠品下半年再關三間店　將與裕隆合作開出大型購物商場

長榮海運六月單月每股賺0.35元　法人看好七、八月旺季表現

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

《只因我們天生一對》WatTine甜蜜回歸！　Bright撲倒Win…「摸頭殺」超寵溺

勞退月領3萬！他用「4招」讓退休金變大...非高薪族也可辦到

專訪／南霸天如何征服張忠謀、王瑞瑜貴客？漢來接手世貿聯誼社的新舊佈局

搶救經濟！工商協進會提8大建言　理事長林伯豐籲：紓困3.0加快通過

新台幣開盤升值1.2分　以29.51元開出

口罩國家隊開發透明口罩　經濟部：「背後原因超暖心！」

台股反攻飆漲近200點！收復12500關卡 聯發科強彈逾3%

愛奇藝真的要消失了嗎？　台灣站回應了

科技人才轉金融業主管出路更廣　金管會鬆綁金融業負責人條件

金融業砸重本發展金融科技　金管會估今年投資近200億

博錸生技新冠病毒檢測試劑　獲衛福部專案製造許可

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！　見面4次「2次直接開房激戰」15cm男友…羞曝新歡長寬尺寸

轟轟轟轟！教士又敲滿貫砲　連4場夯大滿貫史上第一

中職／兄弟下半季墊底　周思齊邀全隊當癩蛤蟆

竹聯幫大哥討某錢「強押辦帳戶+電話卡」　轉售詐騙集團...被害人險成共犯

心儀女同事被追走！22歲男不忍心報復「女神」　竟然砍她室友洩憤

經營客人像對待家人　東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績

非防疫旅館收檢疫者　柯文哲：傍晚不能清楚交代就公布旅館

蘇貞昌諷「靠左會出事」　侯友宜聲援彰化：中央該聽見問題所在並修正

港「全民普檢計畫」最快今日公布　「為期兩週」或於9/1起開始實施

漁民注意...連2日雷達偵獲「私自放籠」　違規漁船遭無人機蒐證

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

財經熱門新聞

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

真的要消失了嗎？台灣愛奇藝回應了

快訊／台股收盤大跌416點！失守12400點大關　大立光跌逾4%　

員工年薪中位數前5高銀行出列！中信金72.5萬元領先同業　

國安基金進場護盤？　官員曝台股大跌3大原因

台股一天跌掉今年一半漲幅　投資人逢低承接

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

遇野生顏炳立　老謝：最幸福畫面

口罩國家隊開發透明口罩　經濟部：「背後原因超暖心！」

科技人才轉戰金融業　金管會鬆綁金融業負責人條件

下周油價預估出爐！中油擬吸收漲價、結束連四漲走勢

台股反攻飆漲近200點！收復12500關卡 聯發科強彈逾3%

黃國昌爆料：康友前董座黃文烈有「萬那杜國籍」　跟台灣再見了！

質疑土豪哥造假　本尊500萬對賭

更多熱門

相關新聞

世貿名人坊開幕亮相　漢來美食問鼎台灣頂級粵菜餐廳龍頭寶座

世貿名人坊開幕亮相　漢來美食問鼎台灣頂級粵菜餐廳龍頭寶座

台北市高端餐飲再添新兵！漢來美食旗下世貿名人坊今（7）日正式開幕亮相，總經理林淑婷表示，「南霸天」漢來美食拿下原來的世貿聯誼社據點，具有進軍北部經營獨立店的指標性意義，除搶攻高端餐飲市場，也將問鼎台灣頂級粵菜連鎖餐廳龍頭寶座。

漢來美食第二季每股賺1.01元「季增58%」　展店挹注下半年營運動能

漢來美食第二季每股賺1.01元「季增58%」　展店挹注下半年營運動能

漢來美食推新品進軍電商市場　搶攻百億即食麵商機

漢來美食推新品進軍電商市場　搶攻百億即食麵商機

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績

關鍵字：

世貿聯誼社漢來名人坊漢來美食林淑婷鄭錦富

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面