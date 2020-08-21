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萬華鹹酥雞2大包！6品項僅「125元」　網看價目表驚：原來10元可以買東西

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲兩大袋只要125元。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

夜深飢腸轆轆，鹹酥雞攤販飄來陣陣迷人的炸物香氣，讓人忍不住想要湊上前，一名男網友日前到台北一間鹹酥雞店買宵夜，夾了滿滿的兩大包，內容物有鹹酥雞、魷魚等，沒想到只要125元，讓他直呼，「我每天報到，這樣怎麼減肥啦！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前到萬華某間鹹酥雞買宵夜，滿滿的兩大袋，有鹽酥雞、魷魚、甜不辣、米血、小熱狗和地瓜條，居然只要125元。原PO還貼心附上價目表，鹹酥雞和魷魚都只要35元，最貴的雞排也才50元，4塊雞塊也只要20元，如此佛心的價格讓他忍不住大喊，「老闆，你賣這種價錢，害我每天報到，這樣怎麼減肥。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友們看完價目表後驚呼，「這是20年前的價格」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，許多網友紛紛敲碗店家名，「店家需要被公審」、「讓我用新台幣教訓這家店」、「公開位置，大家會去用新台幣幫忙下架，你就能專心減肥了」；原PO也在留言串大方分享店家名，但在地人卻表示，「拜託別說在哪，人已經很多了」、「我從小到大都去的店，不要爆出來，不想排隊」。

也有其他網友表示，「20年前的價格耶」、「這不是南部的公定價嗎」、「屏東很多鹹酥雞攤都是這種價錢」、「台北竟然還有這種價位」、「我在高雄買的，還比你貼的還貴」、「這鹽酥雞是我25年前在晴光市場的價格」、「正常價阿，應該只有台北人才會覺得便宜，被貴習慣了」、「原來10塊可以買東西」。

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