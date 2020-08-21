她電費暴增「4倍」變13371元！一天跑40度　台電人員檢查揭真相

▲原PO這一期收到的電費，比之前多增加4倍多。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

天氣越來越炎熱，不少人在家會開一整天的冷氣，關於電費的金額，網路上也有許多人在討論。一名網友分享近期收到的電費帳單，原本都是3千多，這一期收到卻暴增到13371元，比照去年以及前幾期的用電，幾乎都是18-19度，但這一次卻飆到一天用電40度，讓她傻眼直呼，「覺得無奈又無助，不知道該如何是好」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前收到電費帳單，打開後傻眼，「為什麼會突然暴增那麼多？」前幾期都是3千多而已，況且這期已經常出門，很少再開冷氣。感到納悶的原PO，請台電人員到家中查看電表，對方檢查後表示，「電表是正常的，但是有漏電的問題」。

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之後原PO每天抄電表，連續四天記錄電表的變化，「紀錄顯示，平均一天才用16度左右而已」，家中用電量大的電器也請人來檢查，都是正常的，「2800多度的電是怎麼來的，再怎麼吹冷氣平均才1100度左右而已，現在正猶豫，是否要多付1800元申請經濟部那邊，把電表拆下來檢查？」

▲電費採用累進電價，依照用電級距增加，分為6段級距計費。（圖／翻攝自台電官網）

許多網友也留言表示，自己遇到一樣的狀況，「我們家也是，一般都3000多，結果上個月變一萬五千多」、「今年好多人這樣，我妹家也莫名多出好幾千」、「我的電費也暴漲」、「我這期的帳單也是上一期的兩倍左右」、「我好害怕，拆個電費單像在抽獎一樣」、「這次電費真的貴，我也是比去年貴了2倍」、「普遍發現近期很多人收到電費都很崩潰」。

也有網友質疑，電費被動了手腳，「為什麼最近一堆人反應電價暴增，是不是其中有什麼問題」、「今年台電真的很誇張」、「最近很多人的用電都異常，表示台電一定有問題，是不是在亂計費，大家要持續追蹤，不要讓台電亂吸血」。也有網友建議，「找信任的水電師傅幫你找漏電，先不要送檢查電表，如果水電查不出再送」。