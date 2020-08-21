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南韓醫師今集體罷工！新冠單日確診「破300例」...篩檢院所可能被迫關闢

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▲▼南韓醫界不滿文在寅政府的政策，宣布發起罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓醫界不滿文在寅政府的政策，宣布發起罷工。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例數持續創下新高，今（21）日更是突破300例規模大關！然而「大韓實習醫師協議會」（대한전공의협의회）卻宣布，從21日上午7時起發動集體罷工、休診，南韓境內各綜合醫院的住院醫師、實習醫師將投入此次罷工行動，執行新冠篩檢的臨時診療所派駐醫師必要時也可能參與此次罷工，以反對文在寅政府提出的醫療改革政策。

根據《韓聯社》報導，大韓實習醫師協議會21日起將會先讓擁有4年資歷的住院醫師暫停執業；22日起為擁有3年資例住院醫師；23日起則為擁有1至2年資歷住院醫師；急診醫療科則是所有人從21日暫停執業，且未對外宣布重回崗為日期，為無限期罷工狀態。

延世大學塞布蘭斯醫院關係人士預估，醫療人力短缺之棘手問題，將在下周起連環爆，「若實習醫師宣告無限期集體休診，則留在崗位上的教授、專任醫師、臨床講師、護理師等疲勞度勢必破表，我預估從所有住院醫師開始集體罷工的23或24日起，人力短缺問題一定會開始浮現。」

而「大韓醫師協會」（대한의사협회）則宣布26至28日，發起第二次全國醫師總罷工活動，推測南韓境內醫療人力嚴重短缺，引起混亂。

▲▼南韓醫界不滿文在寅政府的政策，宣布發起罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓醫療人力短缺問題將在下周起浮現。（圖／達志影像／美聯社）

首爾市內各大醫院已完成延後手術日期、重新分配院內人力。首爾峨山醫院已減少接受看診、住院等預約；三星首爾醫院則選擇延期非必要的外科手術。

首爾聖母醫院關係人士表示，「除了急診手術外，將會調整剩下的行程安排。隨著麻醉科實習醫師集體罷工，若考慮暫時關閉30多間手術房，則會減少約30至40%份量的手術。」

該關係人士補充，「新冠肺炎臨時診療所先前派有實習醫師進駐，若實習醫師重回崗位的日期未定，院方只能考慮關閉部分臨時診療所。」

▲▼醫界罷工，可能會影響臨時診療所篩檢新冠肺炎程序。（圖／達志影像／美聯社）

▲醫界罷工，可能會影響臨時診療所篩檢新冠肺炎程序。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，文在寅政府為解決醫療人力不足與偏鄉醫療資源分配不均等問題，擬推行擴增醫科大學院生名額、設立公共醫大等措施，從2022學年度起10年間將增加4000名醫科生；然而醫界認為，南韓國內人口已開始逐年遞減，若增加醫科生員額，可能剝奪醫師工作機會，加上該政策並不能減緩醫師集中到首爾工作的意願，因此群起反對。

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