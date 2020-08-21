疫情沒停先放寬！NHK：日本擬9月開放持居留簽證者再入境

▲疫檢官在日本成田機場實施入境管制。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本放送協會（NHK）今天報導，日本政府規劃放寬防疫入境限制措施，擬自9月起允許持有居留簽證的外籍人士再入境，前提是接受採檢及隔離。

日本防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的限制措施實施已有數月之久，正面臨民眾情緒上的不滿及經濟上的艱困。

根據NHK消息，持有居留簽證者將允許再入境，包括永久居民及交換學生，但須接受新型冠狀病毒採檢並隔離14天，這與再入境的日本公民現行適用規範相同。