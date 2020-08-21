狂打10瓶血清才有用！他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

▲潘文泰19日被送往醫院時，手上仍纏有眼鏡王蛇。（圖／翻攝自dantri.com）

實習記者湯子暘／綜合報導

越南西寧省一名男子19日不慎遭眼鏡王蛇毒咬，立刻衝向西寧省總醫院急救，且入院時眼鏡王蛇竟然還死死纏在他的手上，毒發後開始進入四肢癱瘓、瞳孔放大的狀態，所幸在注射10瓶抗蛇毒血清後，目前已經脫離生命危險，身體逐漸康復且可以停止使用呼吸器，但必須留院至少一天，以確定是否患有急性心肌炎併發症。

據越南《人造衛星新聞》報導，38歲的潘文泰家住在巴登山附近，19日凌晨在自家花園中發現長達3公尺的眼鏡王蛇，用手抓住眼鏡王蛇時不幸被咬中右大腿。他的家人為了避免毒液擴散，立刻用繃帶緊緊綁住大腿，將他送往西寧省總醫院，當時潘文泰仍保持意識清醒，但因為重達4.5公斤的蛇纏繞在手臂和脖子上而呼吸困難。

潘文泰接受止痛藥和抗生素的注射後半小時，開始表現出呼吸困難、肌肉麻痺等嚴重中毒的跡象，緊急進行插管治療，並轉往胡志明市的喬瑞醫院急診。

野生蛇通常在咬傷人之後就會迅速逃離，這樣死纏住傷者並一同前往醫院的情況其實非常罕見。潘文泰手上的眼鏡王蛇在西寧省總醫院時，情緒仍非常的不穩定，直到被醫護人員注射鎮定劑後才鬆開。

喬瑞醫院熱帶疾病科的醫生強調，受蛇咬傷的患者首先要脫離危險區域，避免下一步的襲擊，同時盡可能減少身體活動，因為運動時的肌肉收縮會讓毒液擴散更快，「眼鏡王蛇在咬傷後就被迅速掐住了頭，當蛇頭被這樣緊緊握住時，自然反應就是纏繞住潘文泰先生的手。」

眼鏡王蛇是世界上體型最長的毒蛇，最長紀錄可達5.6公尺，主要分布於喜馬拉雅山南麓、中南半島、東北印的樹林中，毒液里含有致命「神經毒素」，可以在短短3小時內殺死一頭成年大象，而成年人被咬傷後的致死率高達60%，且通常30分鐘內缺乏治療就會死亡。

西寧省總醫院的代表表示，「尤其是在有毒的蛇的情況下，人們不應該自己捉蛇。被咬傷的人一般死因有兩個，一是毒液生效後首先會四肢癱瘓、呼吸困難，沒有及時處理就會窒息而死；二是毒液可能會損害心肌，導致急性心衰竭，再來引起感染後組織會壞死。

他也警告民眾，「南部地區目前正處於雨季，危險的毒蛇經常出沒在房屋周圍的樹木或草叢，這就是為什麼農村地區的人需要定期清理灌木叢，防止野蛇入侵，也盡量不要讓孩童去樹木繁茂的花園玩耍。」

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