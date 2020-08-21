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倒戈反川普！美國CIA、FBI共和黨籍大咖　73人共組「拜登後援會」

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▲川普,拜登。（圖／路透）

▲川普及其陣營許多行為令人詬病，黨內同志不惜倒戈拜登，阻止他連任下屆總統。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普的國內和外交政策令許多老共和黨員失望，對此，中情局（CIA）和聯邦調查局（FBI）多名官員，包括前任和現任局長等，組織了一個支持拜登的團體，批評川普既腐敗且不適任，寧願在11月3日的總統大選中倒向民主黨的候選人，也不願讓川普繼續「禍國殃民」。

路透社報導，團體名稱為「前共和黨國安官員拜登後援會」（ Former Republican National Security Officials for Biden，以下簡稱拜登後援會），73成員名單中，囊括不少在美國國防和情報單位中最資深的共和黨員，這些人從80年代雷根（Ronald Reagan）、老布希（George H.W. Bush）、小布希（George W. Bush）時期，一路待到今天。

▲▼美國民主黨籍準總統候選人拜登（Joe Biden）宣布，副手人選為加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲歐巴馬時期的副總統拜登宣布，搭檔加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）角逐2020。（圖／路透）

團體中赫赫有名的包括國土安全部前部長、CIA前局長，現已退休的上將海登（Michael Hayden）；韋布斯特（William Webster）─ 美國唯一一個生涯中擔任過CIA和FBI局長的人；首任國家情報總監尼格羅龐提 （John Negroponte）；國家反恐中心負責人萊特（Michael Leiter）；美國空軍前部長唐利（Mike Donley）等。

拜登後援會對川普批判力道強，他們將選在共和黨下周一提名大會的前3天力挺拜登，並強調川普這個現任共和黨總統是如何疏離部分黨員，尤其針對情報單位和外交體系中的退休老鳥。

▲▼川普髮型,川普頭髮。2017年11月10日，川普在北京準備登上空軍一號前往越南。（資料照／路透）

▲普遍認為川普2016年上任後，攪亂美國政局和國際局勢相對穩定的關係。（圖／路透）

拜登後援會計劃於美東時間周五（21日）在《華爾街日報》刊登全幅聲明，「川普已經展現出他缺乏領導國家的能力和人格的一面，而且還行事腐敗，代表他不適合做一名總統」，「我們都同意川普已經讓我們的國家失望，而前副總統拜登應該成為下一任美國總統。」

川普競選陣營過去指稱這些轉而支持拜登的「背骨黨員」─ 包括黨內初選對川普投下反對票，以及拜登的43名校友，還有數百名曾在小布希政府時期服務的人 ─ 全是一群烏合之眾（the swamp） ，並稱這些心懷不滿的前朝官員們，「都在想方設法，要把通過選舉合法當選的美國總統拉下台。」

川普提及這股反對勢力時則言詞充滿輕蔑，他去年甚至在推特上說他們皆非「川普共和黨人」（Trump Republicans），全都是「人渣、敗類。」

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