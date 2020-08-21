台股反攻飆漲近200點！收復12500關卡 聯發科強彈逾3%

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美股周四（20日）在蘋果等科技巨擘帶動下，那斯達克指數再衝歷史新高，一掃美國申領失業救濟人數多於預期的陰霾，3大指數全收漲。台股指數昨日終場收跌416點，大跌逾3%，幾乎跌掉一半今年來的漲點，今日指數開在12462點；早盤持續上漲193點，指數暫報12558點。

台積電昨日公告斥資8.6億元，向太陽能廠益通光能購買位於南科的廠房與設備，為今年第三度購買南科鄰近公司廠房，累計今年來已投入超過51億元資金。台積電（2330）今日開在421.5元，上漲1.57%。其餘蘋概股方面，鴻海（2317）以78.2元開出，上漲1.43%；大立光（3008）開在3600元，上漲1.12%。

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聯發科昨日宣布成功與與國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）合作，以窄頻物聯網（NB-IoT）晶片完成5G物聯網高軌衛星資料傳輸測試。聯發科（2454）近日受到華為禁令影響，股價大屠殺，今日開在583元，上漲3.19%。

美國前一周申請數創下3月以來新低，但勞工部最新截至15日當周，卻又增加至111萬人申請失業補助，意外再突破百萬門檻，且人數遠高於市場預期。不過周四在蘋果和其他大科技公司的強勢領漲下，那指再度創下歷史新高，道瓊指數及標普500指數也收漲。

道瓊工業指數上漲46.85點或0.17%，報27739.73點；標普500指數上漲10.66點或0.32%，報3385.51點；那斯達克指數上漲118.49點或1.06%，報11264.95點；費城半導體指數下跌19.73點或0.90%，報2181.04點。