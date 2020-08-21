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台遠洋漁船「大旺號」被控虐待漁工　禁止停靠美港口、輸進漁獲

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▲▼台灣遠洋漁船「大旺號」被美禁止停靠港口、輸入漁獲。（圖／翻攝自「wcpfc.int」）

▲台灣遠洋漁船「大旺號」被美禁止停靠港口、輸入漁獲。（圖／翻攝自「wcpfc.int」）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣遠洋漁船多次傳出虐待漁工情況，川普政府自5月後第二次開鍘。此次美國海關及邊境保衛局 （U.S. Customs and Border Protection）針對「大旺號」，祭出禁止其停靠任何美國港口，也不得輸入漁獲至美國市場的命令。

美聯社先前的調查報導指出，東南亞奴隸漁船的漁獲包括鮪魚等，最終都流入美國的餐廳及魚市場內，因此國會2016年時通過授權，允許行政機關利用更多手段進行制裁。綠色和平調查顯示，全球規模僅次中國的台灣遠洋漁業有多次虐待漁工紀錄，包括使用暴力和不當扣薪或不給薪等非人道對待。

綠色和平組織取得「大旺號」上印尼漁工的聲明，他們每天被迫勞動22小時，被船員毆打和威脅，而且飲食品質極度惡劣，薪水甚至被資方扣下。漁工指出，其中一人甚至被毆打致死。

「大旺號」船籍隸屬萬那杜，由台灣船東註冊，作業地區橫跨太平洋海域，期間為了延長海上作業時間，經常將漁獲轉移至更大的船隻上。根據該組織高級海洋顧問沈安迪（Andy Shen）指出，「大旺號」今年是美國鮪魚罐頭大廠「Bumble Bee Seafoods」的主要漁獲供應船，而該罐頭廠在去年瀕臨破產，由台灣豐群水產（FCF）接手。不過當局聲明內並未提及「Bumble Bee Seafoods」和豐群水產。

美國海關及邊境保衛局在聲明中指出，禁制令是根據「對勞工各項虐待行為的合理指控」所做出的決定。貿易辦公室執行助理專員史密斯（Brenda Smith）表示，「我司強烈鼓勵貿易產業，嚴密監控供應鏈的情況，確保公平的商業行為和勞工環境。」

豐群水產於聲明中證實，去年曾至少一次和大旺號交易漁獲，目前正持續與綠色和平溝通，也完全同意為了確保所有鮪魚漁船的漁工工作環境，必須採取行動以做出重大改善，公司也會持續將給予員工合理待遇作為優先考量，並且不會容忍供應鏈內存在任何違反人權和環境的情況。

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