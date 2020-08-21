川普前首席策士班農涉詐7.3億「不認罪」　首出庭1.46億交保

▲班農為極右派人士，2016年助川普登上大位，進入白宮一年多後離開，但繼續在美歐發揮影響力。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國白宮前首席策士班農（Steve Bannon）因涉詐騙於20日被捕後，在曼哈頓聯邦法院出庭時否認罪行。檢察官聲稱，他和另外3人涉嫌利用政治募資網站「我們築牆」（We Build the Wall），向支持邊境築牆阻絕非法移民的保守派民眾吸金，2500萬美元（約新台幣7.3億元）的捐款中，有部分進入到班農等人口袋。

《福斯新聞》報導，在掌握班農疑似假募資真吸金的情資後，20日上午7點15分，美國郵政調查局與檢察官辦公室的特別幹員們，於康乃狄克州一處停泊在近海的遊艇上將他逮捕。其他被捕並起訴的另外3人為，科羅拉多州49歲男子謝伊（Timothy Shea）、退伍軍人柯爾法奇（Brian Kolfage）與巴多拉托（Andrew Badolato）。

起訴書指出班農與柯爾法奇向大眾保證募得的資金，將百分百投入聯邦政府在美墨邊境的築牆工程，而且保證若募款金額未達門檻，會將捐款全數退回給每一位捐款人，但「這些是錯誤表述」。

檢察官表示2018年12月柯爾法奇開始募資的一周後，金額就已達到1700萬美元，到了2500萬美元大關時，4人開始「瞞天過海」。班農被控從中竊取100萬美元用作私人花費，並付給柯爾法奇一筆錢。

檢查官指出班農等人利用非營利組織，以及謝伊擁有的一間空殼公司轉移款項，手法包括「開出假發票」和「支付給實際上不存在的供應商」，以及其他可行的方法，盡可能讓竊錢過程無聲無息。

對於上述指控，班農等人均不認罪。班農將以500萬美元交保；而在科羅拉多州出庭的謝伊則以25萬美元交保，並且除了到紐約南區之外，禁止離開該州去到其他地方，也不被允許和其他被告聯繫以及擁有槍枝砲彈。