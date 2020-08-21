美學者警告：中共武統台灣不是亂講　「像征服香港一樣」西方無能為力

▲戴雅門認為，中共要軍事入侵台灣很可能如迅雷般不及掩耳。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

中共「要武統台灣」的台詞已經說了70年，不少人認為就是個口號，不過美國史丹福大學（Stanford University）知名民主理論學者戴雅門（Larry Diamond）警告，如果認為中共的說法只是空口言，那可就大錯特錯了。

根據《美國之音》報導，戴雅門19日接受史丹福大學胡佛研究所的Podcast專訪，進行主題為「中國挑戰的過去、現在和未來」的會談，他指出，「美國花很長時間才把中共『顛覆西方民主』的作為拼出一幅完整的畫面」，過去大幅低估中共未來5到10年的危險；要侵入台灣絕非虛張聲勢。

戴雅門表示，「說出中共是虛張聲勢這句話是錯覺，非常危險，因為我們以為他們對香港是這樣，結果不是」，「他們慢慢蠶食、一步步扼殺香港的自由。」

戴雅門也說，中共會覺得即使對台灣動武，也能避開懲罰，因為他們征服香港後，西方也無能為力，「你只要看中共軍事現代化的速度，還有兵器的能力，就不會覺得他們只是在嚇唬人」、「雖然我也不認為，中共一定會武力入侵（台灣），但是肯定是在準備著，這點不用懷疑。也許他們沒有信心今天就攻打成功，但是每年都在營造氣勢。中國和台灣軍力對比的差異，每年也都在加大。關於對付台灣不會有後果的看法，在中共內部獲得更多的讚同。」

▲史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）資深研究員戴雅門。（圖／達志影像／美聯社）



中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮公開表示，「台灣基本盤已經發生改變，從藍綠分明變為整體偏綠；甚至國民黨新主席江啟臣也要修改九二共識，意味著大陸與台灣主要政治力量的接觸也將消失。疫情也使兩岸關係水深火熱，大陸武統的聲音已經起來；美國行政當局極其親台，國會壓倒性反中，頻頻推出各種法案，國防撥款法案、台灣旅行法案、台北法案，還有軍艦和偵察機在附近活動。所以，我們的軍隊也有很多動作，而且稱之為戰備訓練，不是以往說的常規訓練。我們已經具備了物理上解決台灣問題的條件。很危險…台海衝突的結果肯定是我們贏，對他們（台、美）是悲劇。」

戴雅門就說，中共軍事入侵台灣很可能如迅雷般不及掩耳，「我認為中共已經準備好了，中共政治和軍事領導人越來越相信，美國不會捲入，因為西方混亂且虛弱，還缺乏意願」，他指出，中共如果付諸實施的話，將導致二戰之後世界格局的最大改變。

戴蒙德也警告西方國家，不要對中國的野心心存幻想，「想起1937年張伯倫（Neville Chamberlain）說的，『我們處在和平時代，希特勒要的只是捷克、斯洛伐克；只要把這些給他，我們就能享受和平』。但是，結果大家看到了。」

張伯倫是當年英國首相，史學界認為，他對納粹德國的綏靖政策導致了希特勒崛起並發動第二次世界大戰。