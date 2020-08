美又一參議員中鏢新冠！凱西迪確診當天「口罩沒戴好」在醫院交流

▲美國新冠災情仍是全球最慘。(圖/路透)



記者崔子柔/綜合報導

美國共和黨籍聯邦參議員凱西迪(Bill Cassidy)檢測新冠病毒呈現陽性,決定隔離14天,依照他推特上的動態,身為醫師的他,確診同天還在路易斯安那州的一間退伍軍人醫院交流,但他的口罩卻沒老實地戴好,受到許多人質疑。

根據《福斯新聞》報導,62歲的凱西迪是路易斯安那州參議員,他在昨日接受新冠病毒測試為陽性,他表示,將嚴格遵循醫學專家的指導,也強烈鼓勵其他人這樣做。

Had a great visit and discussion at the Overton Brooks VA Medical Center in Shreveport regarding veterans’ suicide. I’m impressed by the outreach by Mr. Richard Crockett and his staff to support veterans as they reenter civilian life after proudly serving our nation. pic.twitter.com/f7qwsoDnzg